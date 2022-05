Jorge Vilda: "Se han generado expectativas muy altas para la Eurocopa y no es positivo"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español femenino, Jorge Vilda, señaló este martes que se han generado "expectativas muy altas" en torno al combinado nacional antes de la Eurocopa de este verano, lo que considera que "no es positivo" ni "el mejor caldo de cultivo para rendir", ya que los halagos "pueden debilitar" al equipo antes de un torneo para el que las 28 jugadoras preseleccionadas "tienen las mismas opciones".

"Se han generado unas expectativas muy altas, lo he sentido esta temporada. No es positivo, no he visto esta exigencia en los 40 años que tengo, incluso amigos me dicen que no han conocido un equipo que se le haya exigido tanto sin haber ganado nada. Se nos pone en la final y no es el mejor caldo de cultivo para rendir", expresó Vilda en rueda de prensa desde la sede de Iberdrola tras dar a conocer el nombre de las 28 jugadoras que se concentrarán antes de la Eurocopa.

Preguntado sobre si esta Eurocopa llega en el mejor momento para la selección, el técnico apuntó que, aunque la confianza y la exigencia dentro del grupo son "máximas", todo "el globo y el 'suflé' no es lo más conveniente para rendir". "Somos realistas y hay selecciones a las que nunca hemos ganado y vamos a competir con ellas. Todo ese lastre es el que nos tenemos que quitar. Si queremos llegar lejos tenemos que estar mentalmente al cien por cien y físicamente también", argumentó.

"Aceptamos el reto, pero sabemos que estos halagos nos pueden debilitar, debemos estar centrados", insistió Vilda, que pidió "tener los pies en la tierra". "Vamos de frente, queremos llegar lo más lejos posible. Cuando te dicen lo bien que juegas y no le das valor a cada partido, que en una Eurocopa es una conquista... Si llegamos mentalmentne bien podremos ganar a cualquier rival", añadió.

Sin embargo, el seleccionador quiso dejar claro que "hay otras selecciones por delante" de España en la actualidad, mencionando a Frabcia, Inglaterra, Alemania y Suecia dentro de las favoritas. "Cada selección tiene un nivel altísimo y nosotros lo podemos tener, pero tenemos que calibrar y tener los pies en la tierra, no salir a ningún partido con demasiada confianza, porque luego pasa lo que pasa... En el fútbol viene el menos pintado y te parte el techo y no quiero que pase eso", recalcó.

"Ellas saben esto y saben el camino, lo han demostrado. Las temporadas con sus clubes son excepcionales, tenemos equipos compitiendo al máximo nivel. Tenemos que saber dónde estamos y de dónde venimos" comentó sobre las 28 futbolistas que se concentrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, de las que tendrá que hacer cinco descartes para la Eurocopa, que comenzará el próximo 6 de julio en Inglaterra.

El seleccionador destacó en varias ocasiones que esas 28 futbolistas tienen "las mismas opciones" de estar en esa lista final de 23 jugadoras. "Que vengan 28 va a ser producente y positivo. Hay jugadoras que han terminado hace 15 días, pero ahora estarán descansando y recargando y luego tener un grupo homogéneo", explicó sobre la concentración.

"PUEDE SER UN ERROR QUE ZORNOZA NO ESTÉ EN LA CONVOCATORIA"

"Las 23 tienen que estar en las mejores condiciones, por eso esa competencia pienso que será positiva. Será una dura decisión, porque cinco no vendrán. Queremos que estén enchufadas y conectadas", afirmó.

Vilda abordó la ausencia de Claudia Zornoza en la convocatoria, la decisión "más difícil". "Puede ser hasta una equivocación y un error no meterla, pero hay que pensar en tener equipos compensados, con diferentes variantes y registros. Claudia no ha podido entrar ahora, si pasa cualquier cosa puede entrar, estoy triste por no verla después de la temporada que ha hecho", lamentó, insistiendo en que hay "30 ó 40 jugadoras que podrían entrar" en la lista.

En esa convocatoria, la principal novedad fue la jugadora del Villarreal Salma Paralluelo. "La conocemos desde hace años, ha sido campeona del mundo, en esta temporada no ha tenido una actuación muy prolongada por su lesión, pero ha tenido un buen fin de temporada, es determinante y diferencial. Puede aportar mucho", analizó sobre la delantera, como también ve positiva la presencia de la defensa Sheila García, con "mucha habilidad".

"Esperamos que estén desconectando, dejando el móvil de lado, para cargarse de energía competitiva. Vendrán con ambición, con ganas de preparar para ponerse físicamente bien. Con su actitud y ganas lo conseguiremos para competir con las mejores", zanjó Vilda sobre la preparación en la concentración.