López Obrador asegura que Ebrard asistirá en su lugar a la Cumbre de las Américas si EEUU no invita a todos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Estamos esperando una respuesta, entendemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas, el asesinato de niños y jóvenes y eso lo tiene atareado. Yo creo que por esta circunstancia no ha podido darnos una respuesta", ha declarado el mandatario mexicano en su rueda de prensa matinal, tal y como ha informado 'El Financiero'.

Así, ha subrayado que "está muy claro, si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la Cumbre. Si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del Gobierno el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard".

López Obrador ha asegurado que aún tiene tiempo para recibir una respuesta oficial por parte de Estados Unidos y que incluso podría esperar hasta la próxima semana.

"No hay prisa, afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles, es llegar a Tijuana y dos horas de carretera o directo. Si fuese más lejos tendríamos que prepararnos más, pero no, si se resuelve, vamos", ha precisado el presidente de México.

La Administración estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.