Se prepara la CDMX para mega bloqueo de microbuseros este jueves 2 de junio

Ante el amago de transportistas de un mega bloqueo en la Ciudad de México, el gobierno capitalino se prepara con un operativo vial y de seguridad para hacer frente al ‘caos’ en materia de movilidad que se avecina para este jueves 2 de junio en esta entidad.

Para tal efecto, la Subsecretaría de Control de Tránsito alistó un dispositivo con el despliegue de elementos operativos, patrullas, motos y grúas que coadyuvarán para generar alternativas viales en donde se presenten los bloqueos.

Son 13 vialidades las que se contemplan como posibles zonas afectadas, principalmente en: Indios Verdes - Martín Carrera, Aragón, Constitución de 1917, Xochimilco - Tasqueña, Oriente, Tacubaya - Observatorio y en Paseo de la Reforma.

Según estimaciones de las autoridades, son cuatro organizaciones de operadores del transporte público concesionado las que convocaron al mega bloqueo en la capital, razón de ello, se darán los avisos pertinentes a través de las redes sociales del gobierno de la ciudad, utilizando el hashtag #MOVILIDADCDMX.

Por todas las afectaciones que se prevén, el gobierno local hizo un exhorto a los transportistas a no bloquear los puntos de alta afluencia de la capital; no obstante, aseguraron que están en plena libertad de manifestarse.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y el secretario de Gobierno, Martí Batres, dejaron en claro que no cederán a la solicitud de transportistas de incrementar la tarifa en esta entidad.

“El planteamiento de cinco pesos de incremento lo hemos rechazado abiertamente. Los hemos invitado al diálogo, por eso la manifestación y el bloqueo no son necesarios porque el gobierno ha mostrado apertura para escucharlos y seguimos en esa disposición, pero cuando el planteamiento es ese y como medida de presión amenazan con bloqueos tenemos que decir que no, con el planteamiento actual no hay acuerdo”

— - aseveró Lajous.