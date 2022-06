El Partido Comunista de Rusia expulsa a dos parlamentarios regionales por pedir el fin de la guerra en Ucrania

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Han sido expulsados de forma unánime de la facción. Estos diputados no estuvieron presentes en la reunión. No les invitamos, ya había 'quorum'", ha explicado el vicesecretario del comité del partido en la región, Yevgeni Liashenko, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha manifestado que "los votantes no votaron a Leonid Vasiukevich y Gennadi Shulga, sino a candidatos del Partido Comunista y las ideas que defiende". "Al hacer dichas declaraciones, sabiendo que el Comité Central del Partido Comunista de Rusia se opone al nazismo en Ucrania, estos camaradas traicionaron a los votantes", ha subrayado.

Liashenko ha desvelado además que además "se ha reprendido" a otros dos diputados, Natalia Kochugova y Alexander Sustov, por "haber tenido conocimiento" de los planes de los parlamentarios y "no advertir a la cúpula del partido". "Teniendo en cuenta que dijeron que no apoyaban a sus camaradas y no firmaron el llamamiento, ha quedado en una reprimenda", ha zanjado.

Vasiukevich y Shulga reclamaron el 27 de mayo a Putin que pusiera fin a la "operación especial" en Ucrania, el término oficial usado por Rusia para describir la invasión del país vecino. Por el momento se desconoce si ambos harán frente a más medidas disciplinarias, en medio del endurecimiento de las leyes para evitar las protestas contra la guerra.