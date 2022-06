Fuente AP: Chiellini se mudará a la MLS y jugará en LAFC

LOS ÁNGELES (AP) — Los Angeles FC está dando los últimos toques a un convenio para hacerse de los servicios del veterano zaguero italiano Giorgio Chiellini, quien se mudaría así de la Serie A a la MLS, dijo el martes una persona enterada de las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el convenio no ha sido firmado aún entre LAFC y Chiellini, quien se marcha de la Juventus, tras 17 campañas estupendas con el club italiano.

LAFC espera concretar el acuerdo hacia el final de esta semana, dijo la persona. El club lidera la MLS con 29 puntos, justo cuando la campaña entrará en un receso por la realización de partidos internacionales.

Chiellini, de 37 años, dijo adiós a la Juve a mediados de mayo. La carrera del eterno capitán incluyó nueve títulos consecutivos de la Serie A en Turín, de 2012 a 20, junto con cinco coronaciones en la Copa Italia.

El duro y fiable zaguero central ha anunciado también su retiro de la selección italiana. Su último partido con la Azzurra está previsto para este miércoles, ante Argentina en el estadio Wembley de Londres.

Chiellini ha disputado 116 partidos con la selección italiana. Sólo es superado por cuatro jugadores en ese rubro.

En la Juve, los únicos jugadores con más duelos que Chiellini son Alessandro del Piero y el arquero Gianluigi Buffon. Los tres fueron compañeros de 2005 al 12.

Retirado, Del Piero vive en Los Ángeles, donde es dueño del conocido restaurante italiano N10.

Desde 2018, cuando LAFC debutó como club de expansión en la MLS, no ha seguido con tanta frecuencia el camino de su rival el Galaxy de Los Ángeles, que ha contratado a muchos astros veteranos.

En vez de ello, LAFC ha construido su plantel en torno del delantero mexicano Carlos Vela, quien estaba todavía en plenitud futbolística cuando llegó, acompañado de un elenco de jóvenes futbolistas, principalmente sudamericanos.

Pero Chiellini brinda la oportunidad de incorporar talento defensivo.