La UE registra 3 millones de peticiones de protección temporal de refugiados huidos de la guerra en Ucrania

El registro de protección temporal alcanzó su cota más alta el pasado marzo, con 1,6 millones, según los mismos datos que, con todo, apuntan una disminución del ritmo de demandas presentadas, con unas 50.000 en la cuarta semana de mayo, lo que eleva a casi 3 millones el cómputo total.

La política de visados de la UE ya permitía a los ucranianos antes del conflicto viajar a países de la UE sin solicitar este permiso de viaje si su estancia no superaba los 90 días, lo que les permite entrar al espacio comunitario sin pedir asilo a pesar de la situación de guerra en su país.

Sin embargo, la protección temporal activada por los Veintisiete expresamente para facilitar su llegada a la UE tras la invasión rusa es más garantista, porque como turistas obtienen el derecho a desplazarse libremente en el espacio Schengen, pero no otros que ganan con este estatus, como, por ejemplo, el derecho a trabajar, a la educación o el acceso a la atención sanitaria. Además, la tramitación es más ágil y no requiere que soliciten asilo en la UE para obtenerla, aunque no les impide demandar asilo más adelante.

Los datos de la agencia europea recogen también un incremento desde que se produjo la invasión de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos llegados desde Rusia y otras repúblicas exsoviéticas.

En el caso ruso, las 1.400 peticiones de febrero duplican las cifras anteriores; mientras que los niveles de petición se han multiplicado "entre dos y diez veces" respecto al año anterior en el caso de ciudadanos de Bielorrusia, Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, según las cifras de la EEUA, que no aclaran si los demandantes llegaron de sus países de origen o llegaron como residentes en Ucrania.