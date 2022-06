Luis Enrique: "Espero que haya sorpresas antes del Mundial"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El técnico asturiano admitió que esta 'ventana FIFA' condiciona, pero no es diferentes para el resto de selecciones antes de enfrentarse este jueves a Portugal en la primera jornada. "En principio me condiciona, pero nosotros solemos tener en cuenta todos los factores que rodean a la selección para salvaguardar el rendimiento de los jugadores y para ser competitivos. Este es el calendario y estas son las fechas, tenemos en cuenta todo, pero Portugal y República Checa están igual que nosotros", dijo sobre los dos próximos rivales.

"Yo tenía que jugar al final de temporada con la selección -cuando era jugador- y es verdad que uno ya está viendo las vacaciones, pero también tenemos todos en mente la importancia de representar a la selección, que además significa mucho porque en cinco o seis meses vista hay un Mundial. Un Mundial que tiene una importancia vital para los jugadores. En resumen, tenemos en cuenta todo lo que podemos controlar", apuntilló.

En este sentido, Luis Enrique dijo que no se guardarán nada porque no son partidos amistosos. "El único objetivo que tenemos es intentar ganar esta competición, es el objetivo que tenemos siempre, sea amistoso, oficial o lo que sea el partido. El objetivo es ganar los cuatro partidos, será muy difícil por la igualdad y las alternativas del grupo, pero repito, nuestro objetivo es siempre el mismo. Y podemos buscar atenuantes pero son las mismas condiciones para todas las selecciones", recordó el gijonés.

Sobre las palabras de el seleccionador portugués, Fernando Santos, que destacó el juego defensivo de 'la Roja', Luis Enrique dijo que "aprecia las palabras de los colegas de selección". "Evidentemente lleva más atención la posesión de balón, pero también somos una selección top en el plano defensivo. Si no está equilibrado cómo se ataca y cómo se defiende no serás contundente. Nos han analizado, nos conocen bien y nosotros también les conocemos bien a ellos", manifestó.

"Están muy organizados y tienen una gran calidad, solo hace falta ver lo que cuestan sus jugadores en los traspasos europeos. Son una selección de altísimo nivel y recientemente han ganado títulos importantes. En los dos últimos amistosos pudimos ganar y perder ambos y al final empatamos. Veremos lo que sucede este jueves", comentó sobre la selección 'tuga'.

Además, Luis Enrique rechazó que exista una gran rivalidad entre ambos combinados. "Más allá de la historia que seamos países vecinos siempre implica rivalidad, porque te peleas con el de al lado, pero es una rivalidad positiva más allá de los proyectos que tenemos en común para acoger el Mundial. Se puede ver un gran espectáculo, intentaremos que haya goles y espero que sirva como estímulo para que las aficiones se lo pasen bien".

Y no quiso calificar si Cristiano ha dejado de estar en el primer orden mundial. "No me dedico a destacar quienes son los reyes del fútbol, del mambo o de la salsa. Los jugadores que han estado a un gran nivel y han ganado todo se les juzga por el presente y ahora disfruto viendo buenos jugadores, por supuesto a Messi y Cristiano, pero también con todos los que salgan. Yo, a disfrutar del fútbol".

Por otro lado, el seleccionador español también fue preguntado por varios nombres propios, entre ellos Ansu Fati. "Ansu está bien más allá de la situación que ha vivido esta temporada. Estamos para ayudarlo y veremos si es posible que tenga minutos. A él le vendría bien jugar, obviamente, pero esto son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al cien por cien", aseveró.

"Hay que olvidarse ya de su lesión porque está recuperado, al final se crea una patología que no hace falta. Está sano y que en función de lo que veamos nosotros en los entrenamientos tendrá oportunidad para competir. Y lo que necesita un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar, es jugar", afirmó.

"¿Asensio? Lo he visto muy bien, ha estado muchísimo tiempo con nosotros. Tiene una calidad individual top, pero esto no lo veo como un hándicap, al revés. Si por algo me he caracterizado es que el jugador que viene, sea por el motivo que sea, sabe que lo importante es estar aquí. Cuando compita lo veremos, pero entrenando lo he visto muy bien", añadió sobre el balear del Real Madrid.

"LA MEJOR VERSIÓN DE LA SELECCIÓN NECESITA DE BUSQUETS"

En relación a Busquets, que se perdió por descanso los partidos de marzo, Luis Enrique aseguró que es "excepcional". "Muchas veces criticado de manera injusta. Es el que más minutos ha jugado, le di descanso en marzo y también se lo daría ahora pero no puedo permitirme esos caprichos".

"Podrá jugar los años que quiera, será su cabeza quien decida pararse. Intentamos cuidarlo pero no podemos darle descanso en partidos oficiales, la mejor versión de la selección necesita de Busquets", sentenció sobre el centrocampista del Barça.

Y sobre sus laterales derechos dijo estar encantado. "Estoy encantado con mis laterales derechos, Azpilicueta y Carvajal, pero sí destaqué (hace unos meses) que en el lateral izquierdo hay ocho o nueve jugadores para estar representándonos. Es bueno para mí, pero para un jugador es un palo porque hay muchos en tu sitio", indicó.

"Es prácticamente imposible que me haya quejado por esto. Me siento un privilegiado de ser seleccionador de España por el nivel futbolístico que tenemos en nuestro país. Siempre he destacado la suerte que tengo", dijo Luis Enrique, que no quiso entrar en polémicas sobre las fechas FIFA, aunque sí defendió la nueva competición.

"Solo tenemos cinco fechas FIFA y están colocados como están. No voy a meterme en polémicas de si me gusta o no me gusta. Es lógico pensar en reforzar al jugador, pero a partir de aquí me centro en la selección y en todo lo que le beneficia al jugador. No entrenamos para pasar el rato, entrenamos para preparar los partidos", apuntó.

"Entiendo las polémicas de otros seleccionadores pero no me quiero meter en guerras que no puedo controlar. Es un torneo que nació para quitar los amistosos, sería un sopor para todos, y esta competición nos trae buenos recuerdos, tiene un formato muy bonito, y nos motiva, estamos encantado de jugar estos cuatro partidos y como nuestra idea siempre ha sido la de ser un colectivo independientemente de quien juega nos puede beneficiar", agregó.

Sobre el Mundial, Luis Enrique dijo que siguen preparando la cita y todavía desconocen si la fecha a finales de años permitirá ver un mejor rendimiento de los jugadores. "Esta pregunta nos la hacemos entre los entrenadores, mi experiencia de los tres Mundiales que jugué fueron a final de temporada y llegas con las baterías agotadas, pero ese estímulo lo supera todo".

"Y puede ser beneficioso porque puede haber un nivel físico más alto, pero nadie lo sabe y nadie tenemos la certeza. No tendremos las dos semanas o tres previas al Mundial y será todo muy diferentes. Circunstancias diferentes pero no las puedo calificar como adversas. Todos preferiríamos más tiempo, está claro", apostilló.

Por último, en relación a quienes son los líderes de su equipo, el técnico lo tuvo claro. "Por supuesto que tengo líderes en el terreno, los capitanes Busquets, Jordi ALba, Koke, y también hay jóvenes que aportan muchas cosas. Es cierto que mis listas van siendo más previsibles, es lógico porque si tienen mi confianza y han dado el nivel, adelante", dijo.

"Pero los jugadores no son tontos, saben que la lista está siempre abierta. Espero que haya sorpresas antes del Mundial porque aparecerán jugadores jóvenes y no tan jóvenes a un gran nivel y es posible que nos puedan hacer mejores", finalizó Luis Enrique.