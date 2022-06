Ramis: "La eliminatoria sigue equilibrada pese al 1-0"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Se ha visto un buen partido, disputado, con opciones para los dos, de mucha tensión y hemos logrado hacer un gol que nos da esa ventaja pero quedan otros 90 minutos que habrá que trabajarlos muy bien en su estadio. La eliminatoria sigue equilibrada pese al 1-0. No me desvío de lo que os dije. Su trayectoria es mejor que la nuestra, no hay que ser muy listo para saber esto. Han quedado un puesto por encima en Liga y han hecho las cosas mejor que nosotros", indicó Ramis.

"Es verdad, hemos tenido situaciones para hacer gol pero ellos también porque hemos sacado un par de balones, el resultado era justo al descanso, y en la segunda parte cada uno ha intentado hacer las cosas bien para que aparecieran opciones pero sin equivocarse. Hemos seguido el plan que creíamos que teníamos que trazar y ahora me preocupa que descansen mis jugadores porque el sábado empieza todo de cero", apuntó.

"Los primeros 90 minutos ya están consumidos y la eliminatoria sigue viva para los dos. El que esté más acertado la sacará adelante y lo afrontaremos con toda la humildad del mundo como hemos jugado hasta ahora. No he tenido ninguna duda nunca de mis jugadores, esa cualidad la tienen grabada a fuego desde el principio de temporada que lo han estado intentado. Nunca hemos tenido dudas, ni el día uno, y menos las voy a tener ahora. Somos un equipo y como tal tratamos de trabajar", reivindicó.

Sobre la jugada polémica con Álvaro Valles, el portero de los amarillos, el técnico chicharrero lo dejó claro. "A mí desde el banquillo me ha parecido (roja) y luego me ha seguido pareciendo. No es penalti porque el balón no está en juego pero le tiene que expulsar. Le toca porque Andrés tiene una marquita en la nariz", explicó.

"El reglamento dice 'dar o intentar dar' y la tensión del partido hace que uno no quiera tomar decisiones tan importantes. No quiero que nos den nada pero no me parece justo en ese sentido (...) Los dos equipos hemos estado intensos y hemos cometido faltas, pero que nosotros nos vayamos con una amarilla y ellos sin nada, es solo por comparar y no me gusta que haya diferencias", dijo Ramis.

Para la vuelta, el entrenador del Tenerife recordó que "ellos tienen mucho potencial". "Insisto, habrá que hacer un partido muy bueno para superar la eliminatoria. Me imagino el partido que me tengo que imaginar y no lo vamos a decir. Es lógico que diga eso el técnico rival, ellos se ven con posibilidades, son un buen equipo pero nosotros confiamos en el trabajo que hacemos", comentó.

"Cada partido ya es una final y es definitivo. El siguiente será igual. Lo que tenemos que seguir demostrando es este empuje, energía e ilusión que tenemos. Nunca ni por encima ni por debajo de nadie. Somos un equipo de jugadores que trabajan al límite y que tienen un sentido colectivo importante", destacó Ramis.

Por último, el exjugador del Real Madrid se mostró muy agradecido con los casi 20.000 seguidores que poblaron el estadio Heliodoro Rodríguez López. "La afición ya sabíamos que iba a responder, hacía mucho calor pero dio igual porque ese colorido iba a estar en la grada. Los jugadores no son ajenos a esa responsabilidad y al esfuerzo que deben hacer para seguir dando pasos adelante. Eso se ha reflejado en el campo pero no hay tiempo para más, hay que descansar y el sábado esto parte de cero otra vez", finalizó.