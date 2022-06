Julio Martí, director artístico de Noches del Botánico: "Hay excesiva competencia de festivales"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo expresa Martí en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la sexta edición del evento, que codirige con Ramón Martín --organización y producción--, la cual acogerá un total de 48 conciertos entre el 8 de junio y el 31 de julio en el "inigualable" entorno del Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras celebrar su quinto aniversario en 2021 en una edición aún marcada por la pandemia, el festival ratifica su continuidad este año ya en la "normalidad", y lo hace con el objetivo de "conseguir fidelizar al público al margen del artista" del cartel, que, no obstante, destaca por su exigencia.

Con 'sold out', Fangoria abrirá el 8 de junio un festival que reivindicará su eclecticismo de la mano de más de 80 artistas "de carrera" de sonidos diferentes como el jazz, pop rock, ritmos latinos o flamenco, entre otros, y procedentes de distintas partes del mundo, hasta una "veintena de países", precisa Martí.

Miguel Poveda, Pablo Alborán, Patti Smith, León Benavante, Prince Royce, Wilco, Juanes, Belle and Sebastian, Nick Mason, Carlinhos Brown, Jessie J, Yann Tiersen, Óscar de León, Eva Ayllón o Nacho Vegas, entre otros, pasarán por el escenario de Noches del Botánico hasta el 31 de julio, cuando Diana Krall dará el último concierto del evento.

Así, Martí destaca el "compromiso con la música" y con la "calidad" de su trabajo que demuestran los artistas de un cartel que, resalta, tiene una importante presencia de artistas femeninas, aunque aún no de la mitad.

También, reivindica la apuesta de la organización de la cita por los programas dobles que "conjugan" nombres "buscando la complicidad entre ellos" para llamar la atención de un público entre el que se encuentran jóvenes y adultos, incluidas familias y niños. "Los niños son una garantía para los festivales, se les trasladan los valores y los gustos", señala el director artístico al respecto.

Asimismo, hace hincapié en que la apuesta "rara avis" de este festival se diferencia de tantos otros también en que no prioriza los géneros que hoy en día copan los números uno de la listas de éxitos, como son el reggaeton y el trap. "Estos géneros están tan cubiertos en los distintos escenarios que no requieren de nuestro apoyo, no hace falta que nos unamos a esa tendencia al margen de que pueda gustar más o menos", explica Martí.

ESPERAN MÁS DE 110.000 ASISTENTES

A pocos días de arrancar, Noches del Botánico ha vendido ya unas 85.000 entradas, pero se espera concluir el evento con entre 110.000 y 120.000 espectadores, de un total de 180.000 entradas disponibles para todos los conciertos.

Para mejorar la experiencia de los asistentes, el festival ha ampliado su espacio por segundo año consecutivo, a la vez que ha crecido en la oferta gastronómica.

En línea de que estas mejoras garanticen una atención "más redonda", Martí avanza que también se ha trabajado para que las colas sean "mínimas" en los distintos servicios de manera que la gente no se vea en momentos "de tensión". "Estamos obsesionados con el disfrute del público", asegura.

Entre otras novedades de la nueva edición también aplaude el avance en el compromiso de sostenibilidad ya que por primera vez la cita no dependerá de generadores debido a que ha conseguido que el sistema este canalizado directamente a la corriente eléctrica, todo un "logro".

Con todo esto, Martí confía en que las expectativas del festival se cumplan, si bien avisa de una "incertidumbre notable" por la alta oferta y variedad de propuestas musicales.

MADRID, REFERENTE MUSICAL

"El panorama de festivales actual es muy exigente, pero hay confianza en la respuesta del público de Madrid", apunta, para señalar que si las citas salen "satisfechas" este año, Madrid podrá "seguir siendo referencia musical en España y Europa".

"Confiamos en que Las Noches del Botánico sean uno de los puntos álgidos de la expresión cultural musical en Madrid tanto este año como en los años venideros. Nuestra apuesta es firme y estamos destinados a seguir creciendo", vaticina.

"El futuro del festival está en nuestra programación rigurosa, bien cuidada, muy musical, para melómanos, y sabemos que cada vez tendremos compromisos mayores en cuanto a la calidad de los artistas", sentencia.