Luis Enrique: "Gavi es un desconocido para mucha gente que lo tiene cerca"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, elogió a Gavi tras el empate con Portugal (1-1) en la primera jornada de la Liga de Naciones y aseguró que el futbolista del Barça es "un desconocido para mucha gente que lo tiene cerca".

"Gavi no es indiscutible porque hay pocos indiscutibles en la selección, pero una de las grandes cualidades de este equipo es que cualquiera de los que viene aporta y puede jugar. Cualquier de los 40-45 habituales está en disposición de ayudar al equipo. De Gavi tengo la sensación, --quizá porque lo conozco hace muchos años--, que es un desconocido en el fútbol español, incluso para mucha gente que lo tiene cerca", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

"Gavi no solo corre lucha y a nivel defensivo es nivel 'top', sino que con balón es un jugador muy especial, capaz de dar último pase, tiene gol, ya lo veréis en el futuro, tiene remate de cabeza y un poderío físico abrumador. Un jugador único con 18 años. Digo lo que veo y lo que siento, y lo puedo decir y lo digo muy alto y orgulloso. Es un desconocido en el fútbol español", comentó.

Además, el técnico asturiano explicó que lo tuvo que "cambiar porque ha recibido un golpe en el gemelo y se le ha cargado la pierna". "Pero no tengo esa sensación de haber perdido 'punch' sin él en el partido. Repito, lo tuve que cambiar evidentemente por el golpe", desveló.

Preguntado por el partido, Luis Enrique realizó un balance positivo pese el empate de los portugueses a siete minutos para el final. "Creo que ha sido un partido parecido a los anteriores que habíamos jugado contra ellos. Hoy han sacado la versión más ofensiva con jugadores de mayor calidad para tener el balón y en fases del partido lo han conseguido", analizó.

"Pero en general el equipo ha estado muy bien, hemos generado más ocasiones que ellos, no muchas más porque es un equipo que defiende muy bien; y nos ha pasado lo mismo que en los otros partidos, podríamos haber ganado, hemos empatado, que es el mismo resultado, pero también podríamos haber perdido", admitió.

"Hablo de la intensidad de mi equipo porque para ganar a Portugal hay que estar a un nivel muy alto. Les hemos hecho bascular de un lado a otro, hemos dado buenos pases y hemos hecho ocasiones para marcar el segundo. En general estoy más que satisfecho... calor, final de temporada, jugadores que están pensando en las vacaciones. Estoy seguro que cuando analice el partido y lo vea estaré más contento todavía", aseveró Luis Enrique.

Además, el seleccionador español también fue preguntado por otros nombres propios como Ferran Torres. "Los números de Ferran son espectaculares en su club siendo un jugador de banda. Es un banda derecha y hay pocos jugadores en Europa que tengan sus números. Quizá hoy no ha tenido su mejor día, como otros compañeros, pero eso forma parte del fútbol. Hay días buenos, regulares y malos para todos. Es un jugador top y me preocupa cero", apuntó.

¿"Morata? Lleva 26 goles en 53 partidos. No está mal, ¿no? Quizá en su club nunca destaca por marcar 30 goles en una temporada pero está en sus números y aporta bastante goles. Para nosotros es un jugador referencial, necesitamos al nueve en esa fase de progresión, da continuidad en el juego y ha estado soberbio. Es bueno físicamente, llega bien al área y de cabeza", subrayó.

"Morata es un delantero muy interesante y por eso juega en la selección española. Nos aporta en el plano defensivo y ofensivo. Me gustaría añadir que cuando no ha estado, que entró Raúl de Tomás, también nos dio esa continuidad y apoyo. Nuestros delanteros son nuestros primeros defensores. Si ellos no corren y no aprietan seremos un equipo fácil de superar y eso no sucede", sentenció Luis Enrique.

Por último, el preparador nacional reconoció que estuvieron "más imprecisos de lo normal, también fruto de que el rival presiona bien". "Y cuando te cuesta quitar el balón al rival sigues tomando los mismos riesgos y hemos estado imprecisos. Pero repito, estoy más que satisfecho. El ritmo también ha decaído debido al calor y vamos ahora a por el segundo partido. A ver si con la idea que tenemos somos capaces de ser superiores", finalizó en relación al duelo de este domingo contra la República Checa.