Míchel Sánchez: "Veo opciones de pasar la eliminatoria, sólo tenemos que ganar un partido"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Veo opciones de pasar la eliminatoria, tenemos que ganar un partido. Ganando estamos en la eliminatoria y después si no somos capaces de ganar por más de un gol tendremos una prórroga para poder hacerlo. Pero se trata de ganar, tenemos que levantarnos de esta derrota, liberarnos mucho más y saber que a un partido podemos ganar a cualquiera", dijo Míchel en la rueda de prensa posterior al choque disputado en Montilivi.

"Sólo tenemos que ganar, ganando estamos dentro. No nos falta gol, somos el quinto o sexto equipo más goleador de la Liga. Pero hoy nos sobró precipitación y nos ha faltado fútbol en la circulación y en el ritmo. Demasiada guerra para tener un jugador más, hemos entrado en muchas guerras individuales más que colectivas y eso nos ha penalizado. Hoy no hemos tenido buenas situaciones de gol", reconoció Míchel.

"¿Parecido al partido de Liga? Estoy de acuerdo, ha sido un partido muy parecido al que nos ganaron en la ida, nos han marcado un golazo pero hemos cometido el error de no poner a alguien delante en su lanzamiento. Pero quizá eso les ha dado más opciones a ellos y a nosotros, un golpe fuerte", añadió.

Además, Míchel aseguró que no vio al equipo que ha hecho una gran temporada para acabar en el 'playoff'. "No he visto a nuestro equipo como queremos de ritmo y circulación. Somos el segundo equipo con mejor circulación en la Liga, solemos ser mucho más verticales. En la primera parte, mucha lentitud y en la segunda, mucha gente detrás del balón", dijo el técnico del Girona.

"No teníamos esa superioridad porque no la generábamos. Al final en el fútbol gana el fútbol. Ni el ambiente, ni nada, nosotros tenemos que hacer daño al rival y todo lo que sea buscar ganar desde el corazón al final no te da mucho. Hay que ir primero con un plan y hacerlo como hemos dicho. Nos ha faltado ser más colectivos en el juego y es algo que tenemos en mente que tenemos que hacer", sentenció Míchel.