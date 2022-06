Portaltic.-Assembler Institute lanza un Máster en Data Science en el que los alumnos pagan al encontrar trabajo

Archivo - Presentación del Máster en Data Science ASSEMBLER INSTITUTE OF TECHNOLOGY - Archivo (ASSEMBLER INSTITUTE OF TECHNOLOG/Europa Press)

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

La compañía explica que uno de sus objetivos es favorecer la igualdad de oportunidades entre sus alumnos, sin importar de dónde vengan. Por ello, siguen el modelo de financiación 'Income Share Agreement', que consiste en financiar los estudios de sus alumnos hasta que encuentran trabajo. El centro cuenta en la actualidad con más de 200 alumnos formados o cursando algún programa y su intención es multiplicar por cinco el número actual de alumnos en 2024.

Según los datos de la compañía, el 100% de su alumnado encuentra trabajo una vez se gradúan y sus sueldos medios rondan los 27.000 euros anuales, lo que supone un 30 por ciento más de la media del mercado en junior developers.

Este nuevo máster, que se puede realizar de forma presencial o en remoto, está dirigido a ingenieros informáticos e industriales, economistas o expertos en administración de empresas, titulados universitarios en ciencias cuantitativas (como matemáticas o estadística), así como emprendedores que quieran ampliar su visión del negocio.

Los alumnos que accedan al programa aprenderán los lenguajes de programación y herramientas de visualización que más solicitan las empresas, como 'RStudio', 'Python' y 'PowerBI', en las 1.000 horas de duración con las que cuenta el máster. El currículum también contempla herramientas de Machine Learning y Deep Learning.

"La tecnología no para de evolucionar y hay que estar formándose de forma constante para no quedarse atrás. En la actualidad, consideramos que las principales 'bootcamps' y universidades están utilizando sistemas de enseñanza alejados de las demandas reales de las empresas, lo que está provocando que el sector TIC tenga problemas para poder satisfacer sus demandas", señala Cristian Fondevila, CEO de Assembler Institute of Technology.