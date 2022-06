César Duarte previo a su audiencia exige que no se divulgue su rostro ante los medios de comunicación

La mañana de este viernes 3 de junio, el exgobernador César Duarte Jáquez se presentó ante el juez de control, Humberto Chávez Allende, para atender la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), por los delitos de peculado y asociación delictuosa en perjuicio de las arcas estatales, por un monto de 96 millones 600 mil pesos.

Previo a que la diligencia diera inicio, el ex mandatario solicitó al juzgador que no se divulgara su rostro ni sus datos generales ante los medios de comunicación, razón por la cual se extendió una instrucción tanto al personal de informática como a los representantes de los medios, de no mostrar la identidad ni los datos del acusado.

Sin embargo, dicha audiencia inició con 40 minutos de retraso, ya que estaba programada para comenzar a las 8:00 horas.

Por parte del Ministerio Público comparecieron los agentes Javier Andrés Flores Romero y Berenice de la O Coronado. Mientras que por la defensa del imputado se presentaron Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, Edith Berenice Muciño Palacios y Carlos Noé Ríos Peralta.

Al principiar la audiencia, el juzgador informó al imputado sobre sus derechos, además de explicarle que el objetivo de su comparecencia es darle a conocer que la Fiscalía sigue una investigación en su contra.

Cabe resaltar que la Fiscalía de Chihuahua solicitará la prisión preventiva contra el exgobernador César Duarte por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados al tratarse se un servidor público.

Incluso, el fiscal Roberto Fierro aseguró que existe riesgo de que el exgobernador de Chihuahua se fugue, ya que llegó al país por un proceso de extradición y nunca se presentó voluntariamente ante la autoridad que por requería.

