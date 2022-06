La Academia de Cine elige nuevo presidente para relevar a Mariano Barroso

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Por primera vez en la historia de la institución se presentan cuatro candidaturas: las encabezadas por Valérie Delpierre, Luisa Gavasa, Teresa Medina y Fernando Méndez-Leite. En esa misma jornada también se procederá a la renovación de la mitad de la Junta Directiva.

La Asamblea está abierta únicamente a los académicos, que han podido votar online y por correo, y que también podrán ejercer su derecho a voto durante la celebración de la Asamblea.

Desde las 10.00 hasta las 11.30 horas estará abierta la urna en la sede de Madrid para los académicos con derecho a voto --miembros numerarios, miembros supernumerarios, miembros de honor y miembros asociados--.

Las candidaturas a la presidencia de la institución ya explicaron hacen un mes parte de su programa en un acto en el que la totalidad de ellas descartaron la posibilidad de que las series formen parte de la Academia, bien como académicos o bien con alguna categoría en los Premios Goya.

"Consideramos muy positivo que haya infraestructuras que puedan dar trabajo a los técnicos, pero si de lo que hablamos es de integrar candidaturas a mejor serie en los Goya, no somos partidarias. Hay espacios para estas series y seguramente no tienen que convivir en la Academia de Cine", explicaba Delpierre.

En esta misma línea se expresaba Rafael Portela (dentro de la candidatura de Méndez-Leite), quien considera que la "labor" de la Academia es la de "pelear por el cine". "Nos toca esto porque amamos el cine. Este debate ya se afrontó hace un tiempo, se habló dentro de la Academia y se decidió que éramos cine", apuntó entonces.

Por su parte, la guionista Virginia Yagüe (en la candidatura de Gavasa) destacaba que su intención es la de centrarse en el cine porque "hay mucho que hacer todavía". "Esta casa es la del cine español y ya hay otra academia específica de televisión para las series", apuntó.

El debate sobre el acceso de las series a la Academia de Cine viene de lejos. Recientemente, con la Ley del Cine --que reúne por primera vez series y películas en una misma norma--, se reabrió esta cuestión y el presidente de la Academia, Mariano Barroso, reconocía en una entrevista con Europa Press antes de los últimos Premios Goya que era "un tema complejo".

"La Academia de Cine, después de un larguísimo debate hace un par de años, decidió que la definición de cine para nosotros va más allá del concepto de cualquier cosa que se pueda ver en cualquier pantalla. Para nosotros el cine es el hecho de compartir en una sala de forma colectiva una experiencia emocional, lo cual no quiere decir que no aplaudamos todos los puestos de trabajo y la vitalidad de la industria", reconocía, aunque dejando una puerta abierta. "Es un tiempo muy cambiante", apuntaba hace tres meses.

"RECONECTAR" CON EL PÚBLICO

A lo largo de un acto de más de una hora, los aspirantes adelantaron algunas de sus propuestas, aunque todavía por concretar. Por ejemplo, se insistió en la importancia de "reconectar" al cine español con parte de la ciudadanía, como recordaba la diseñadora Cristina Rodríguez --dentro de la única candidatura con tres categorías técnicas, la de Medina--.

"Muchas veces cuando me han preguntado a qué me dedico y digo que al cine, me comentan esa frase de 'yo nunca voy a ver una película española'. Es difícil porque hemos tenido muy mala prensa, pero hacemos películas españolas que gustan al mundo entero y cada vez más esto se va reconociendo", apuntaba Rodríguez.

En esta misma línea, Yagüe también reiteraba el objetivo de su candidatura de "derribar tópicos" del cine español. "Durante demasiados años el cine de este país se ha visto lastrado por clichés y queremos lograr un cambio de punto de vista para ser una agente cultural y económico de primer orden", remarcó.

Otro de los puntos en común fue la importancia de la "descentralización" de la Academia. "Hay que intentar recoger a todos los profesionales de fuera de Madrid y las ciudades más grandes y atraerlos a la Academia", ha remarcado Climent. "La descentralización no se trata solo de que haya una gala de los Goya en un sitio diferente cada año, sino de llegar con nuestras actividades a muchos territorios", indicaba Pérez Solano.

CANDIDATURAS

Valérie Delpierre (Documental) se presenta a las elecciones acompañada por Amparo Climent (Interpretación) y Alicia Luna (Guion), mientras que Luisa Gavasa (Interpretación) cuenta con el respaldo de Juan Vicente Córdoba (Dirección) y Virginia Yagüe (Guion).

La candidatura presentada por Teresa Medina (Dirección de Fotografía) se completa con Pilar Pérez Solano (Documental) y Cristina Rodríguez (Diseño de vestuario) y está formada sólo por técnicos. Finalmente, Fernando Méndez-Leite (Dirección) forma equipo con Rafael Portela (Producción) y Susi Sánchez (Interpretación).