Morata: "Sé que le debo mucho a Luis Enrique"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy agradecido al míster, sabe que lo doy todo, cuando he pasado momentos muy duros ha dado la cara públicamente, de puertas para dentro también, y cada vez que juego me tengo que vaciar en el campo. Sé que le debo mucho por su confianza, se lo agradezco y me hace trabajar más fuerte cada día", indicó Morata tras el 1-1 ante Portugal en la primera jornada de la Liga de Naciones.

"Me siento bien en la selección cada vez que vengo porque estoy con un grupo de gente maravillosa. Y no solo los jugadores, también el 'staff' y toda la gente que trabaja con la selección, desde los utileros a los médicos, pasando por la gente que descarga la ropa. Es un gusto estar aquí porque hay un grupo fantástico", destacó Morata.

Preguntado por su cifra de goles con la selección, un total de 26 que le permiten igualar a Emilio Butragueño, el ariete madrileño aseguró que "es un orgullo estar cerca de los números de esas leyendas de la selección española". "Son nombres con los que he crecido, es un orgullo, todos me han tratado bien", apostilló.

Por último, sobre su futuro, Morata dijo que está expectante. "No depende de mí, estoy tranquilo, tengo a mi mujer y mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Hay preferencias y también varias opciones, pero ahora solo puedo trabajar muy duro aquí y luego vacaciones", comentó.

"Es lo único que puedo hacer. Me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, en su trabajo le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran", finalizó Morata.