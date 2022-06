Mourinho apuesta por "detener el cronómetro" para evitar "pérdidas de tiempo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El técnico de Setúbal participó este viernes en una conferencia sobre nuevas tecnologías en el deporte, celebrada en la Facultad de 'Motricidade Humana', en la localidad portuguesa de Cruz Quebrada, y ofreció una opinión favorable a la última propuesta que estudia la FIFA: detener el tiempo en cada interrupción.

"La tecnología de 'línea de gol' es objetiva, esté dentro o no. No hay historia. El fuera de juego, salvo que alguien consiga hacer líneas medio torcidas, se supone que también es objetivo. O está fuera de juego o no. ¿Perdimos el partido por un fuera de juego por un centímetro? Está fuera del juego", comentó Mourinho.

Sin embargo, el técnico luso sí que estaría a favor de parar los partidos. "Me gustaría detener el cronómetro porque así no habría espacio para perder el tiempo o jugar con otras cosas. Me gusta. En culturas como la portuguesa o la italiana sería algo positivo, defendió 'The Special One', en sintonía con la FIFA.

Sobre el VAR tiene dudas. "El VAR se ha estado moviendo en direcciones a veces dudosas. Ya hay un poco de espacio para gustar o no. Perdí una semifinal de 'Champions' con un gol que no entró. Si hubiera existido el VAR, el balón no habría entrado. También gané partidos con goles de fuera de juego", reconoció.