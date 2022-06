Operación Marea Negra: Jorge López sustituye a Álex González en la temporada 2 de la serie de Prime Video

MADRID, 3 (CulturaOcio)

Prime Video ha anunciado una avalancha de nuevas incorporaciones para la segunda temporada de Operación Marea Negra, que ya ha comenzado su rodaje en Galicia. La más sorprendente de todas ellas es la de Jorge López (Élite, Now and Then) que sustituirá a Álex González en el papel protagonista.

Entre los nuevos rostros que se unen al elenco de la ficción sobre el primer narcosubmarino interceptado en Europa de Daniel Calparsoro (A ciegas, Salto al vacío) destacan Óscar Jaenada (Hernán, Awareness), Esther Acebo (La casa de papel, La casa de tiza), Soraia Chaves (Sequia, Linhas de sangue) Patricia Vico (Hasta el cielo, Cien años de perdón), Belén López (White Lines, Adú), Miguel de Lira (Vivir sin permiso, Matadero) y Pêpê Rapazote (Águila roja, Narcos).

A excepción de González, que le da el relevo a López para continuar encarnando a Nando, el protagonista de Operación Marea Negra, retoman sus respectivos papeles en la segunda entrega Leandro Firmino (Ciudad de Dios), David Trejos (Perdida), Nerea Barros (La isla mínima), Carles Francino (Las chicas del cable), Miquel Insua (La Unidad), Xosé Barato (Alba), Luis Zahera (El Reino), Bruno Gagliasso (Marighella) y Manuel Manquiña (Antes de la quema).

La siguiente temporada, que aún carece de fecha de estreno, contará con cinco episodios de 45 minutos de duración. Mamen Quintas y Julio Casal repiten como productores ejecutivos junto a Daniel Calparsoro, que vuelve a la dirección acompañado por Igor Legarreta (Autómata, Ilargi Guztiak).

Además, en esta segunda entrega se incorpora Jose Rodríguez (Adiós, La peste) como creador y coordinador de guión, junto a Patxi Amezcua (Sin límites, Séptimo) y Natxo López (Perdida, Caronte, Vivir sin permiso) quienes le acompañan en el equipo de guión.