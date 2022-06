Portaltic.-Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI y Street Fighter 6 protagonizan los últimos anuncios para PS5 y PS VR2

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

Sony ha celebrado su último State of Play este jueves. Este evento ha acogido varios anuncios de títulos que llegarán a PS4, PS5 y PS VR2, como es el caso de Resident Evil 4 Remake, del que ha compartido un tráiler cinemático capturado en PS5.

Este primer adelanto está liderado por personajes reconocibles, como Leon S. Kennedy, Ashley y Salazar. Cabe recordar que el juego original estaba ambientado en España, lugar en el que una secta secuestra a la hija del presidente de Estados Unidos.

Resident Evil 4 Remake está desarrollado con el motor gráfico RE Engine y llegará a PS5, Xbox Series S y X y PC el próximo 24 de marzo de 2023. Además, Sony anunció el desarrollo de contenido exclusivo para PS VR2.

LO QUE ESTÁ POR LLEGAR A PSVR2

Precisamente, el primer juego por derecho propio anunciado para PS VR2 en el State of Play ha sido Resident Evil Village, adaptación para realidad virtual del juego de Capcom lanzado en 2021. Al igual que Resident Evil 4 Remake, está desarrollado con el motor gráfico RE Engine.

El segundo juego anunciado tanto para PS VR2 como para la primera iteración del casco, PS VR, es The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2: Retribution, la segunda parte del 'shooter' en primera persona ambientado en el universo 'zombie' alumbrado por Robert Kirkman.

Retribution añadirá, entre otras novedades, una campaña de historia completamente nueva, mapas explorables, retos, armas y herramientas, además de las expediciones nocturnas. El título llegará a PSVR a finales de este año y a PS VR2 en 2023.

Otro título que llegará a PS VR2 es No Man's Sky, el juego de exploración espacial desarrollado por Hello Games que ya está disponible en todas las plataformas jugables. El estudio espera que la potencia de PS5 y el nuevo hardware de las PS VR2, junto con los nuevos mandos Sense, se combinen para una experiencia más inmersiva y realista.

El último juego para PS VR2 que ha contado con un espacio en el State of Play de Sony ha sido Horizon: Call of the Mountain. El 'spinoff' de la franquicia, que está siendo desarrollado por Guerrilla Games y Firesprite, ha presentado su primer tráiler 'gameplay' tras haber sido anunciado a principios de enero.

El protagonista de esta nueva aventura es un antiguo guerrero Carja Sombrío, Ryas, que espera redimirse con la investigación de una nueva amenaza al Solminio. Las dos habilidades que el jugador debe manejar para asegurar su supervivencia son la escalada y el tiro con arco a la hora de enfrentarse a máquinas como el Atronador.

NOVEDADES PARA PS4 Y PS5

Sony ha acompañado el primer adelanto de Call of the Mountain con el anuncio de una gran actualización de contenido de Horizon Forbidden West para PS4 y PS5, que está disponible desde este mismo viernes e incluye la implementación de los modos rendimiento y Nueva Partida +, además de la dificultad Ultradifícil.

La compañía ha adelantado de igual manera que sus estudios están trabajando en el próximo parche, que incluirá compativilidad con VRR y un modo a 40 fotogramas por segundo (FPS).

Otro de los anuncios ha sido la llegada de Marvel's Spider-Man, el título desarrollado por Insomniac Games para PS4 en 2018, a PC el próximo 12 de agosto. Además, el estudio ha confirmado que la secuela del juego protagonizada por Miles Morales también llegará a PC en otoño de este año.

La versión para PC de Marvel's Spider-Man incluirá funciones específicas, como los ajustes de renderizado personalizables y los reflejos con trazado de rayos. Y tanto este título como el protagonizado por Miles Morales han sido optimizados por Nixxes Software.

Stray, el juego de ciencia ficción en tercera persona protagonizado por un gato y desarrollado por BlueTwelve Studio, ha confirmado también su fecha de lanzamiento. El título estará disponible en PS4 y PS5 el próximo 19 de julio, y será gratuito para los suscriptores de PS Plus Extra y Premium, en lo que antes era conocido como el catálogo de PS Now.

The Callisto Protocol también ha confirmado su fecha de lanzamiento para el 2 de diciembre de este mismo año. El título desarrollado por Striking Distance Studios, del creador de Dead Space, Glen Schofield, lo ha hecho con un primer tráiler de este 'survival horror' en tercera persona localizado en la prisión espacial de la 'luna muerta' de Jupíter en el año 2320. Además, será exclusivo de consolas de nueva generación y PC.

El protagonista es Jacob Lee, un preso de Black Iron, que debe luchar por su vida cuando un misterioso brote desata el caos en la luna. Los desarrolladores aseguran haber aprovechado la tecnología de audio 3D de PS5, el trazado de rayos acústico y la difracción para una experiencia de terror más inmersiva.

Por su parte, Private Division y Roll7, el estudio encargado de OlliOlli, han presentado Rollerdrome, un 'skater shooter' con gráficos en 3D y tiempo bala orientado al modo multijugador que saldrá el próximo 16 de agosto en PS4, PS5 y PC.

Otro de los anuncios ha sido Eternights, un juego en tercera persona que mezcla la acción con la simulación de citas y la estética anime en un mundo apocalíptico. Este título saldrá a principios de 2023 en PS4, PS5 y PC.

Street Fighter 6 también ha aprovechado el State of Play para presentar un tráiler 'gameplay' en el que lo que más destaca es su componente de mundo abierto en el nuevo modo World Tour.

Junto a este, Capcom ha presentado el modo Battle Hub, la plataforma para combates 'online' del juego y el Sistema Drive, un indicador que el jugador deberá gestionar con la ejecución de cinco técnicas distintas que le permitirán mejorar el ataque o la defensa. El título saldrá en 2023 en PS4 y PS5, además de en PC y Xbox Series S y X.

Uno de los juegos que sí llegará a PS4 y PS5 este año es Tunic, el título de aventuras y resolución de puzles en perspectiva isométrica que ya está disponible en Xbox y PC. En este caso, llegará el 27 de septiembre a las consolas de Sony, protagonizado por un zorro atrapado en una tierra devastada en la que recogerá extraños objetos, desvelará secretos perdidos y batallará contra grandes bestias.

La compañía japonesa ha ofrecido también un nuevo vistazo a Season: A letter to the future, que llegará en otoño de este año a PS4, PS5 y PC. Se trata de un juego narrativo en tercera persona sobre un fotógrafo que se dedica a recorrer el mundo en bicicleta con el objetivo de explorar, grabar y conocer gente.

El juego desarrollado por Scavengers Studio promete aprovechar la tecnología háptica del DualSense de PS5 para ofrecer una experiencia más realista a la hora de montar en bicicleta, como sentir la resistencia en los gatillos adaptativos cuando el usuario pedalea cuesta arriba.

El State of Play de Sony ha cerrado con un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI, que bajo el nombre de 'Dominance' ha confirmado su fecha de lanzamiento en PS5: verano de 2023. Lo nuevo de Square Enix estará ambientado en el asolado reino de Valisthea, hogar de los conocidos como Cristales Madre, en el que tiene lugar una guerra.

Este adelanto se centra en el sistema de combate liderado por el protagonista, Clive Rosfield, que hace uso de un arsenal de ataques específicos de cada uno de los 'eikon' (o invocaciones) del juego.