Cs rechaza la subida al 15% de pensiones no contributivas: "No creemos que sea el momento"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Subir las pensiones no contributivas un 15% a costa de más impuestos, deuda o de las futuras generaciones, no creemos que sea el momento", ha dicho su portavoz laboral, María Muñoz, en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press.

La subida, que se incluirá en el futuro decreto ley para prorrogar las medidas incluidas en el plan económico de respuesta a la guerra en Ucrania, ha sido pactada por el Gobierno con EH-Bildu para su abstención al proyecto de ley de planes de pensiones de empleo que se tramita en el Congreso.

LA POLÉMICA DEL ERROR DEL PSOE

Precisamente en este proyecto se incluyeron, por un error del PSOE, varias enmiendas de Unidas Podemos, entre ellas una para destopar las bases de cotización. En la entrevista, la portavoz laboral de los 'naranjas' en el Congreso ha confirmado que, pese a que su intención inicial era votar a favor de la ley este jueves en la Comisión de Trabajo del Congreso, cambió su voto tras la inclusión de estas enmiendas.

Así, sostiene que de mantenerse estas enmiendas volverá a votar en contra, y aunque el PSOE ha avanzado la presentación de un voto particular para revertir la votación, duda que el principal partido de Gobierno quiera hacerlo. "Yo ya no tengo confianza en que esto suceda. No puedo fiarme de lo que me digan hasta que no lo vea", ha dicho.

En todo caso, Muñoz ha expresado también sus dudas de que sea posible anular una votación que permitió la inclusión de cuatro enmiendas, y que supusieron el destope de las cotizaciones, obligar a cotizar las aportaciones empresariales a planes de pensiones y recortar parte de las ventajas fiscales en el IRPF previstas.

"Tendremos que verlo con los letrados, ver bien con ese voto en qué se sustenta, y qué es lo que dice. Y si realmente puede modificar dictamen de la Comisión. No lo tengo tan claro", ha explicado.