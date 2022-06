El banco de productos Acompartir cuenta con 17 toneladas de productos no alimentarios que buscan ONG que los reparta

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Acompartir es un banco de productos no alimentarios que rescata artículos nuevos invendidos (excedentes, fin de stocks, devoluciones, embalaje dañado) de primera necesidad, procedentes de diferentes empresas, para donárselos a ONG y que éstas, a su vez, puedan entregárselos a personas necesitadas.

"Alimentarse y vivir bajo un techo es sobrevivir. Lavarse con jabón, tener ropa limpia o utensilios para cocinar es vivir dignamente", afirma la fundadora de Acompartir, Leticia López-Cotelo.

Con este objetivo surgió hace 9 años esta ONG, que durante este tiempo ha gestionado la donación de 24 millones de productos no alimentarios procedentes de los excedentes invendidos de 160 empresas adheridas a su red. Estos artículos se han destinado a más de un millón de personas en riesgo de exclusión social a través de 450 entidades sin ánimo de lucro.

¿CÓMO FUNCIONA?

La ONG recibe el material donado por las empresas, lo sube a su plataforma online y las entidades registradas (450 en la actualidad) adquieren el material que necesitan para distribuirlo entre los colectivos a los que asisten.

La entidad actúa así como un intermediario que ayuda a canalizar lo que a unos les sobra para entregárselo a los que a otros les falta. El único requisito es que sean productos de primera necesidad y que las entidades registradas sean organizaciones sin ánimo de lucro. De este modo, Acompartir garantiza que los productos no acaben en manos de particulares que puedan introducirlos en el circuito comercial.

En España se contabilizan pérdidas por valor de 400 millones de euros en productos invendidos cada año. El destino más habitual del género invendido es la destrucción; sin embargo, la reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados prohíbe la destrucción de sus excedentes y obliga a que estos sean acondicionados para su reutilización o donados. Para facilitar este último trámite, el Gobierno ha eliminado el 21% del IVA a todas las donaciones, tanto de artículos alimenticios como no.

Acompartir es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como un banco de productos que recupera, almacena y distribuye, productos invendidos de primera necesidad para hacerlos llegar a entidades sin ánimo de lucro que luchan contra la pobreza en España.

Presta sus servicios en todo el territorio nacional y forma parte de la alianza Goods to Give (G2G), una red europea formada por las principales entidades receptoras de donaciones de productos no alimentarios de Francia (ADN France), Bélgica (Goods to Give) y España (Acompartir). Juntas promueven un movimiento social que intenta dar solución a dos de las grandes problemáticas que existen: por un lado, la pobreza y, por otro, la contaminación ambiental.