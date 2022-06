Koke: "Quiero hacer goles en la selección"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Nunca se sabe si vas a jugar. Se lleva de la mejor manera posible. Tienes la concentración puesta en si vas a jugar o no, es bueno para el grupo que pueda jugar cualquiera, significa que el nivel de la selección es muy grande", dijo en rueda de prensa.

El jugador del Atlético de Madrid atendió a la prensa en la previa al duelo de España contra República Checa en la segunda jornada de la Liga de Naciones. "Me gustaría marcar con la selección, quiero hacer goles en la selección también, estoy haciendo lo posible para hacerlo pero si el equipo gana también me voy contento. Sí me gustaría hacer goles", apuntó.

Además, Koke fue preguntado por la frase de Thibaut Courtois en la que dijo estar en el "lado bueno de la historia" jugando con el Madrid y no con el Atlético, como en la final de la Champions de Lisboa. "No hay que darle más importancia a lo que dijo, es su opinión. Más allá de lado bueno o malo, todos somos de un equipo. Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno y lo que te ha dado un club. Courtois ya es pasado", apuntó.

"Si ganó claro que es justo. El Madrid ha hecho una Champions espectacular. Hasta que no pita el final no se ha acabado el partido, jugando de una manera o de otra, por lo que te recuerdan es por ganar", añadió sobre el título de los blancos.

Por último, Koke explicó que habló con su excompañero Ujfalusi para verse en Praga. "Con Ujfalusi estuve hablando el otro día por si estaba por aquí, tengo un bonito recuerdo de él. Yo era pequeño y Ujfalusi es un tipo espectacular que siempre ha cuidado de todos los chicos y tengo una buena relación con él", terminó.