Luis Enrique: "No descubro la penicilina, soy fiel a mi estilo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Nos esperamos un partido muy difícil, por la competición, por el nivel de los equipos, la República Checa asciende de la Liga B pero ha demostrado que puede ganar a cualquiera de las integrantes del grupo y de una manera merecida. Nos esperamos un equipo valiente, que defiende muy bien, ocupa muy bien los espacios en ataque y juegan en su casa", recordó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al choque.

"Y porque no hay rival fácil ni sencillo en ninguna competición y mucho menos en ésta. No sé cómo vamos a quedar mañana, pero seguro que nos vamos a vaciar, correremos tras pérdida y lo daremos todo, para mí eso ya me da una tranquilidad bestial. A mí como entrenador y también a los jugadores les da esa tranquilidad", manifestó.

Preguntado por los futbolistas citados, algunos de ellos de gran juventud, el técnico asturiano se mostró contundente. "Yo no descubro la penicilina, cuando me gusta Pedri lo traigo. Igual hay que tener algo de valentía, pero cuando ves a Gavi, igual -siempre basado en los principios que tengo- soy simplemente fiel al estilo que considero. Hay muchos jugadores con veteranía muy interesantes y todavía estoy abierto a que pueda aparecer algún jugador para ayudarnos por sorpresa. Y por desgracia también se caerá alguno", dijo sobre la lista para el Mundial.

Sobre los porteros, Luis Enrique parece que no cambiará su idea y que seguirá apostando por Unai Simón como titular, aunque no lo desveló. "En primer lugar creo que esa duda es mejor que la despejéis vosotros mismos, tendréis una idea clara de cuál es mi intención cuando termine esta concentración. Pero sí puedo decir lo que busco: tener tres porteros titulares y ahora mismo los tengo", indicó.

"Más allá de mis decisiones no tendría problemas en que jugara cualquiera. Y eso que hemos conseguido, en mi experiencia como entrenador, es difícil. Para nosotros, un portero tiene que iniciar la primera jugada, que inicie el juego y tenga superioridad en la portería, que domine juego aéreo, todos estos aspectos en los que Unai, Róber y David para mí destacan", añadió.

"Y luego lo que transmite (el portero). Para mí es importante que transmitan paz y tranquilidad. Con los tres porteros lo puedo vaticinar, no es que vayan a ser los tres fijos, pero lo que me generan me gusta mucho", admitió Luis Enrique, que fue preguntado por varios jugadores como Marco Asensio, Marcos Llorente y la figura del delantero.

"Asensio sigue teniendo el mismo nivel, está dotado de una calidad con el balón de nivel top, una calidad mundial, su chut no lo tienen ni seis jugadores en el mundo. Pero el fútbol tiene más circunstancias para desarrollarte y ahora tiene una oportunidad de nuevo, le vamos dando nuestros inputs, no jugó el primero pero todavía quedan tres más. Está en uno de los mejores clubes del mundo y es un sitio donde puede desarrollar su juego", comentó sobre el madridista.

"De Llorente discrepo con esa opinión (del periodista) con lo de la caída del rendimiento, los números los puede analizar quien quiera. Hay muy poca gente con su nivel físico, puede jugar en diferentes posiciones y puede adaptarse. Es algo impagable y sigue teniendo un nivel técnico destacadísimo. Todo eso le hace venir a la selección en la posición de lateral. Cumple con ese perfil (...) Siempre que le convoco estoy convencido de que nos ayuda. Y de hecho ya nos está ayudando", dijo.

"Hay unas características tipo para todos los delanteros de la selección. En esta concentración todos los jugadores de ataque que han venido podrían jugar de 9. El 9 tiene que asociarse para generar superioridades porque nos gusta contactar el central con el 9. No balones largos, sino balones rasos y así generamos espacios", apuntó.

"Y luego las condiciones son claras: Han de ser el primer defensor, corren como locos cuando no tienen el balón (afortunadamente lo tenemos un 60-70% del tiempo) y esa actitud tiene que ser bestial. Sin ellos la selección española no tendría un alto nivel defensivo. Yo soy el que tiene que escoger y elijo lo mejor para el equipo. Entiendo que al aficionado del Betis le gustaría que viniese Borja Iglesias, y al del Celta, Iago Aspas, pero soy yo quien elijo", apostilló.

En relación a las bajas para el partido de este domingo, el técnico gijonés señaló que podrá contar con toda la plantilla. "Eric García está en perfectas condiciones, se ha entrenado en los últimos tres días, veremos también cómo están los que jugaron el otro día. Sin Thiago, que no está, creo que mañana vamos a poder disponer de todos. En teoría están todos a disposición", manifestó.

En otras cuestiones, Luis Enrique volvió a defender la competición Nations League porque ahora "ya no hay amistosos". "Influye todo, pero desde hace tres años se acabaron los amistosos para los seleccionadores, que ya no tienen la opción de jugar ante un rival inferior para conseguir desarrollar su idea y ganar con goleada".

"Mi primer partido fue en Wembley, el segundo contra Alemania, aquí ya no hay partidos fáciles. Todos los partidos ahora son de máxima exigencia, seguro que los números serán peores pero las prefiero así para crecer, la igualdad impera y vamos a perder puntos todos. Solo hay que fijarse lo que pasó este viernes con Francia y Bélgica. Caerán grandes, especialmente cuando juegas fuera de casa. Cuesta mucho ganar fuera, lo podemos decir nosotros, el fútbol ha cambiado", subrayó.

Además, Luis Enrique apuntó que tras la reunión con otros seleccionadores en Catar, con motivo del sorteo de la fase de grupos del Mundial, expusieron que "serán más de 23" los convocados para la cita de este invierno. "Seguramente 24, 25 o 26 y que ningún jugador quede fuera de las concentraciones, esa es la idea que se habló allí. La mayoría de los seleccionadores se quejaron porque tenían que dejar fuera 2-3 jugadores en la anterior cita. Habrá más de 23 y permitirán que vayan todos convocados durante los partidos", incidió.

"LO MEJOR DE NADAL NO ES SOLO CUANDO GANA"

Por otro lado, Luis Enrique se refirió a Rafael Nadal, que este domingo buscará su decimocuarto Roland Garros. "¿Quitar protagonismo? Vaya problemón, ojalá gane el decimocuarto, el decimoquinto y el decimosexto y todos los que quiera porque es un orgullo para cualquiera que se sienta español que represente a nuestro país", afirmó.

"Hay espacio para todos, ojalá podamos cantar ese título porque hay espacio para todos. Y si puede llegar una victoria de la selección después también será una gran noticia. Lo bonito de Rafa es lo que representa y no es solo cuando gana, también cuando pierde. Es un orgullo que represente a nuestro país", finalizó.