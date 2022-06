Dimite el ministro de Desarrollo Agrario de Perú

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y expresarle que asumí el gran reto de ser ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego conociendo la responsabilidad que significaría (...). Sin embargo, por motivos de índole personal, presento mi renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando", explica el documento.

El Gobierno ha informado a través de Twitter de que se ha aceptado la dimisión de Javier. "El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia irrevocable del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce Alvarado", indica el tuit, que agradece a Arce "por la lucha en defensa de la democracia".

Arce ha sido cuestionado a raíz de un reportaje emitido por Cuarto Poder el domingo pasado en el que se daba a conocer que estuvo en prisión en 1997 y tiene 20 denuncias fiscales, entre otros antecedentes con la justicia.

El ministro admitió en Twitter que sí estuvo recluido en la cárcel de San Jorge, pero que había sido absuelto por el Poder Judicial. Un reportaje posterior del diario 'El Comercio' sostiene que Arce no había consignado sus antecedentes judiciales ni fiscales en su declaración jurada al asumir la cartera ministerial, pese a estar obligado por la ley 31457.

Arce reconoció entonces en uan entrevista con RPP que había incurrido en una "omisión administrativa". "En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de una u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que hoy he presentado a la PCM", dijo antes de rechazar que estuviera planteándose renunciar al cargo.