García Pimienta: "Tenemos que estar orgullosos del equipo"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"El equipo no lo ha dejado de intentar, la gente lo ha dado todo y hemos hecho una segunda parte muy digna", indicó el técnico en rueda de prensa. "Lo único que hemos exigido en el vestuario es luchar y creer en el objetivo. Tenemos que estar orgullosos del equipo. Estos jugadores tienen mucho mérito", agregó.

"El vestuario está tocado, nos toca hacerles ver todo lo bueno que ha hecho. Los jugadores hicieron un esfuerzo brutal, toca descansar ahora y pensar en lo que viene", manifestó García Pimienta.

"Llegábamos al límite, no teníamos margen de error. El equipo creyó desde el primer momento. Cuando lo intentas como lo ha intentado la UD, no se puede decir nada. Estoy muy orgulloso del equipo", incidió García Pimienta ante los medios.

"La UD es uno de esos clubes que sigues porque te gusta su fútbol, estoy muy orgulloso de lo que se ha conseguido y de cómo se ha logrado. Creo que la UD Las Palmas tiene esta identidad y una filosofía de juego que es muy bonita, este es el camino", subrayó el técnico.

Preguntado por el ambiente de este sábado en el estadio de Gran Canaria, el entrenador amarillo dijo que "la afición es el tesoro de este club". "Toca volver a levantarse y pensar en la próxima temporada", añadió.

"Me habían dicho que la isla y la afición era diferente. Se ha conseguido una cosa muy importante, que es la unión del equipo con la afición. Estoy muy orgulloso de que se sientan identificados con el equipo, me he emocionado mucho", sentenció.