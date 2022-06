Almeida pide no hablar de pactos postelectorales antes de las andaluzas: "No podemos mandar mensajes equívocos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes no hablar sobre posibles pactos postelectorales antes de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y ha subrayado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, quiere lograr la "mayoría más amplia" posible y gobernar "en solitario". A su entender, en estos momentos no pueden "mandar mensajes equívocos y confusos" sobre si el PP va a acordar "con unos" o "con otros".

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, José Antonio Monago, o la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, entre otros.

Al ser preguntado expresamente si vería bien un gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía como el que se ha alcanzado en Castilla y León, Almeida ha respondido que él "vería bien un gobierno de Juamma Moreno" como ha dicho él mismo en campaña.

"Antes de las elecciones uno no puede hablar de pactos. Los pactos son con los ciudadanos. Nosotros tenemos que aspirar siempre a ser la mayoría más amplia posible y no tenemos que mirar ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. Tenemos que mirar a los ciudadanos", ha proclamado.

Almeida ha dicho que "entiende" que los demás partidos quieran hablar del PP pero ha recalcado que su partido de lo que quiere hablar es "de los andaluces". "Por tanto, lo que no podemos en estos momentos es mandar mensajes equívocos y confusos de si voy a pactar con unos o voy a pactar con otros", ha resaltado.

En este punto, ha destacado que el propio Moreno ha dicho que él quiere tener "la mayoría más amplia posible y gobernar en solitario". "Estoy convencido de que está en condiciones de poder hacerlo", ha aseverado el regidor madrileño.

"CUAJO" DE SÁNCHEZ AL HABLA DE "CORRUPCIÓN DEL PP" EN ANDALUCÍA

Al ser preguntado si cree que su popularidad como alcalde ha caído a raíz del llamado caso de las mascarillas sobre los contratos en pandemia, ha indicado que eso es algo que "tendrán que decidir los madrileños" que, según ha dicho, tienen "claro" que "no hay ni una sola persona ni imputada ni señalada" después de meses de investigación.

"En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid es víctima de un posible delito de estafa", ha aseverado el regidor, para añadir que los madrileños "tienen claro que hicieron lo que tenían que hacer en aquel momento", "trabajando duro" para lograr ese material sanitario. Si fueron "engañados", ha proseguido, "eso lo tendrá que decidir el juez".

Almeida se ha quejado de que estos meses le tachen de "delincuente", "ladrón" o "corrupto" por parte de "la izquierda" sin "estar imputado. "Si me hubieran imputado, ¿qué hubieran dicho?", se ha preguntado, para denunciar el "doble juego" de la izquierda.

En este punto, ha señalado que "la izquierda se está desplomando en España porque hay una mayoría silenciosa ahí fuera que está harta del doble juego, la hipocresía y la pretendida superioridad moral que se arroga sobre todos los demás".

"Ya está bien de que nos exijan a los demás lo que no se exigen a sí mismos", ha afirmado, para aludir a la situación de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que "está a un paso de ser imputada por encubrir abusos sexuales a una menor" o a que "los tres máximos responsables de compras de Pedro Sánchez están imputados en un juzgado de Madrid por 310 millones de euros" en la pandemia.

Es más, el alcalde de Madrid ha criticado el "cuajo" de Sánchez por hablar en Dos Hermanas (Sevilla) de la "corrupción del PP" cuando en esta autonomía hay una sentencia que "condena a los dos últimos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía".

"En España hay una amplia mayoría silenciosa que está absolutamente harta de su hipocresía, de su doble moral y del señalamiento y hostigamiento que hace a todo aquel que no piensa como ellos", ha manifestado, para avisar que "esa mayoría silenciosa más pronto que tarde va a hacer caer a Pedro Sánchez".

¿ADELANTARÁ SÁNCHEZ LAS GENERALES?

Preguntado después si, en caso de producirse una gran derrota del PSOE en las andaluzas, eso podía influir en la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las generales, Almeida ha señalado que tienen la seguridad de que el jefe del Ejecutivo actuará y tomará decisiones "atendiendo única y exclusivamente a su interés personal".

"Pedro Sánchez no va a pensar ni en los españoles ni va a pensar en el PSOE. Que ningún militante del PSOE piense que Pedro Sánchez va a pensar en lo mejor para el PSOE. Por tanto, lo único que va a hacer es pensar en lo mejor para sí mismo y en lo mejor para su futuro personal, que quede claro", ha indicado.

En este sentido, el regidor madrileño ha insistido en que si alguien quiere saber en este momento qué va a hacer el presidente del Gobierno en relación con la fecha de las generales, "la única forma de acertar es pensar qué es lo mejor para su interés personal".

CRISIS DEL PP Y VICTORIA DE AYUSO

En el desayuno informativo, el alcalde de Madrid ha afirmado que él es "de Ayuso porque es de Feijóo" y que "es de Feijóo porque es de Ayuso". "Y no es una gallegada. Soy del PP", ha proclamado, para defender que el Partido Popular es "una casa amplia" y debe aspirar a seguir siéndolo, ya que si no, no serán "ganadores".

Al ser preguntado cómo pasó de defender la 'tercera vía' en el PP de Madrid a apoyar a Ayuso y qué le convenció, Almeida ha asegurado que tomó la decisión de apoyarla tras sus resultados electorales en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, en las que la presidenta madrileña logró "una victoria arrolladora, que demuestra cómo se puede largar lo antes posible a Sánchez".

A su entender, a partir de ese momento Isabel Díaz Ayuso obtuvo una "legitimidad" para ser presidenta del PP en Madrid. Además, ha dicho que, tras la experiencia "traumática" que vivió el PP, "la crisis "más grave" de su historia reciente, deben mandar a los madrileños dos mensajes: uno, dejar de hablar de ellos mismos; y dos, un mensaje de confianza y estabilidad. "Y quién mejor lo encarna es Ayuso", ha finalizado.