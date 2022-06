Dimite el portavoz del primer ministro de Israel ante el aumento de la inestabilidad en el Gobierno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La crisis se desató cuando la parlamentaria Rinauie Zoabi, del partido izquierdista Meretz, anunció su salida de la coalición de gobierno en Israel, dejándola con 59 de los 120 escaños del Parlamento. El Ejecutivo fue creado el año pasado con una escueta mayoría de 61 escaños.

El actual Gobierno asumió el poder en junio tras 12 años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel. La coalición está formada por ocho partidos que abarcan todo el espectro político.

Tal Gan-Zvi, el jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y una de las personas más cercanas al mandatario presentó su dimisión después de que Shimrin Meir, otra importante asesora del primer ministro, anunciara que abandonaría el puesto el 1 de junio, uniéndose así a Naomi Sasson, quien era gerente y asistente personal.

Con la renuncia de Matan Sidi ya son, por tanto, cuatro los asistentes que han renunciado. Además, la coalición de Gobierno perdió hace menos de un mes la mayoría en la Knesset y sufrió un breve varapalo con el anuncio de la parlamentaria izquierdista Ghaida Zoabi de que abandonaba igualmente la coalición.

Ante la inestabilidad y las constantes renuncias, el ministro de Defensa, Benny Gantz, ha señalado este lunes que planteará soluciones si la coalición no puede renovar una medida que extiende el derecho penal y civil israelí a los israelíes en Cisjordania, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los líderes de los partidos Likud, Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Sionismo Religioso, señalaron que no darían su visto bueno a ninguna legislación presentada por el Gobierno, ya que su intención es formar un gobierno alternativo encabezado por el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu.

Tras esto, el ministro de Justicia, Gideon Saar, decidió posponer un proyecto de ley para renovar la aplicación de normas a los ciudadanos israelíes que viven en Cisjordania después de que la coalición no pudiera reunir apoyo para garantizar su aprobación.

"He dado instrucciones al sistema de seguridad para mapear y examinar cuáles de las regulaciones pueden ser aplicadas como directivas por el comandante regional, en caso de que la legislación se retrase", ha dicho Gantz este lunes, refiriéndose a dicho proyecto de ley.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, ha criticado al líder de la oposición por negarse a respaldar el proyecto de ley, mientras que Saar ha indicado que la votación debe llevarse a cabo este lunes, según han recogido los medios israelíes.

Desde que perdió su mayoría a principios de abril y tras varias deserciones los dos meses siguientes, la coalición ha tenido problemas para obtener una mayoría en la Knesset para aprobar su agenda legislativa, por lo que el Gobierno se enfrenta ahora a un posible bloqueo de esta medida.