José Bordalás: "No sé si mi despido es justo o injusto, lo acepto y respeto"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El alicantino ofreció una rueda de prensa en un hotel de la capital del Turia con el objetivo de despedirse de la afición "y agradecerles a todos el comportamiento" que han tenido con su persona en una temporada que calificó como "muy intensa".

Desde el primer momento, el tono de Bordalás fue conciliador y aseguró que para él había sido "muy gratificante e increíble poder dirigir al Valencia". "Es una rueda de agradecimiento y despedida. Ha sido algo inesperado, pero esto es fútbol y los clubes tienen propietarios. Han decidido que no continúe y tengo que aceptarlo", subrayó.

"Me hubiera gustado seguir y continuar, hemos vivido momentos muy bonitos, recuperado ilusiones y sólo quiero dar las gracias a todos, jugadores, cuerpo técnico, aficionados y medios. Estoy orgulloso de haber podido dirigir al Valencia CF", añadió.

El entrenador, sin profundizar, recordó que todo el mundo sabe "los motivos" de su marcha. "Es algo que tengo que aceptar, pero, sinceramente, me voy orgulloso del trabajo que he hecho y de haber podido dirigir a un club de más de cien años de historia", insistió.

"He trabajado con profesionalidad, con máxima dedicación para que el club consiguiera sus máximos objetivos. Ya dije que el Valencia es un club que debería estar peleando por los puestos de privilegio, pero estamos contentos porque realizamos un trabajo con muchísima dedicación y profesionalidad, yo le auguro al club que en breve volverá a recuperar su estatus y estará de nuevo entre los mejores de la Liga", recalcó.

Bordalás evitó también a opinar sobre si estaba negociando con otro entrenador (Gennaro Gattuso) antes de dar por concluido su contrato. "No lo sé, no es algo que me preocupe. Yo le deseo lo mejor al Valencia y si puedo ayudarles, estoy dispuesto a ayudar al que entra y al club", apuntó.

El alicantino confesó que el conjunto 'che' le ha "marcado" y que le está "tremendamente agradecido". "He sido un afortunado, aunque haya sido un mal momento, pero si Rafa Nadal, que lo ha ganado todo, no se queja de nada, cómo me voy a quejar yo", aseguró.

En este sentido, calificó de "muy buena y siempre cordial" su relación con Anil Murthy, que también ha dejado su cargo de presidente del Valencia. "Nunca tuvimos ningún tipo de conflicto. Puede haber diferencias de pensamiento, pero cada uno dirige un club como considera y yo tengo que aceptarlo. Demandé cosas que no pudieron ser, pero no es momento de hablar de ello", manifestó.

"Ha sido mi presidente y le tengo un gran respeto, igual que él me ha respetado siempre. Nunca me he sentido ninguneado ni me he dejado ningunear, el respeto se gana y creo que me he ganado el respeto de mucha gente durante toda mi carrera por mi compromiso y dedicación", remarcó el exentrenador valencianista, para el que "hablar del pasado no lleva a ningún sitio". "Tengo que ser respetuoso con el club porque le tengo un gran cariño", reiteró.

ELUDE VALORAR SI FUE "CORRECTO" LA FORMA DE DESPEDIRLE

El de Alicante tampoco quiso "valorar si fue la forma correcta o no" el comunicarle su despedido con una llamada y afirmó que no ha cambiado su opinión sobre Peter Lim, dueño del club. "Que no hayamos tenido contacto reciente hasta mi último día no quiere decir que no sea una persona cercana. En las dos reuniones que tuvo con él ha tenido comportamiento muy correcto conmigo y no puedo reprochar nada en ese sentido", advirtió.

"Estoy siendo totalmente sincero, de verdad, quizá hay mucha gente que esperaba otra respuesta, pero le tengo mucho respeto al Valencia CF. No sé si han actuado bien o mal, eso tienen que decirlo otras personas. Ya no pertenezco al Valencia, pero he venido a despedirme y a agradeceros el comportamiento que habéis tenido conmigo, no ayudaría en nada volver al pasado, a marzo, a diciembre. Como entrenador demandé unas cosas, el club no pudo dármelas, y ahora no creo que esto pueda ayudar absolutamente nada", zanjó el alicantino.

Por ello, Bordalás no tendría problemas, "con toda la humildad", en ayudar al Valencia se le necesita, y dejó claro que ahora va a "descansar". "Le seguiré con el máximo interés desde la lejanía. Me voy con cariño y el reconocimiento de muchísima gente, y eso no tiene precio", celebró.

"No le doy vueltas, ya he tenido muchas experiencias y sinceramente no me sorprende. Viví una situación similar en el Alavés, al que ascendió y me rescindieron el contrato. En ese momento me afectó mucho y creí que se había cometido una injusticia, pero luego me fue francamente bien. Soy un luchador y un ganador, y esto no me sorprende y lo acepto. No sé si es justo o injusto, lo acepto y respeto", sentenció.

Del Valencia se marcha "con una percepción enorme" de lo que es como entidad y con "la conciencia tranquila". "El trabajo no nos ha dado para estar en Europa, pero sí para estar en final de la Copa del Rey. El equipo se ha clasificado para la Supercopa, ha mejorado su clasificación de las dos temporadas anteriores y hemos podido hacer debutar a muchos chicos de la Academia", consideró.

Finalmente, se refirió a Carlos Soler y José Luis Gayà, "dos magníficos jugadores" y cuyo futuro desconoce. "Yo les veo como superjugadores, son patrimonio del club y deberían continuar aquí. Eso es lo que me gustaría, pero también está la decisión que tomen y que quieran crecer. Llevan al Valencia en el corazón y me lo han demostrado en el día a día", aseveró.