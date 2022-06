Nasralla cuestiona la decisión de Castro de no ir a la Cumbre de las Américas y dice sentirse apartado

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En una serie de mensajes a través de su perfil de Twitter, Nasralla ha asegurado que la presidenta Castro no está cumpliendo con lo acordado durante la campaña puesto que "todas las decisiones hasta hoy" han sido tomadas solo por el Partido Libre, aunque a continuación matiza que "aplaude" el fondo pero no las formas de como se han tomado "ciertas decisiones".

Una de estas decisiones por las que ha lamentado no ser consultado ha sido la de no acudir a la Cumbre de las Américas y ha opinado que se trata de una "oportunidad que pierde Honduras", pues estaría colocando al país "del lado de gobiernos que no permiten a sus ciudadanos" el derecho a decidir a sus gobernantes en las urnas.

Nasralla ha apuntado directamente a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, países que al tener "más recursos" cuentan con "el derecho 'económico' a disentir con las potencias". Sin embargo, Honduras, tras años de gobiernos corruptos, no cuenta con dinero, producción y poder para negociar. "Somos junto a Haití los más pobres y necesitados de ayuda", ha demandado.

"Xiomara Castro es una mujer buena y carismática que seguramente podría conseguir muchas cosas buenas para nuestro pueblo asistiendo a la Cumbre", ha señalado Nasralla, quien deja entrever en sus mensajes que no acudir a Los Ángeles podría suponer algún tipo desdén hacia Estados Unidos y los hondureños allí afincados.

"Desde Estados Unidos entra a Honduras oficial y extraoficialmente 25 millones de dólares al día, que representan la cuarta parte del dinero que ingresa el país al año", dice Nasralla, quien cifra en 200.000 los hondureños que tienen permiso para permanecer en ese país hasta el 31 de diciembre y en "casi un millón" los que residen de manera ilegal. "Ellos son parte de los que mandan ese dinero que mantiene a Honduras", ha subrayado.

Aprovechando la ocasión, el vicepresidente hondureño le ha reprochado a Castro que no le haya "consultado ni invitado a nada". Según la Constitución hondureña, depende en exclusiva de la presidenta, en este caso, consultar sus decisiones a su vicepresidente, cuya figura se conoce como primer designado.

A pesar de todo, Nasralla ha dicho que no se arrepiente "de haber aportado al menos unos 700.000 votos" de sus electores para que Castro lograra imponerse en aquellas presidenciales del 28 de noviembre para "acabar con la dictadura" de Juan Orlando Hernández, ahora preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

"Ni Xiomara ni yo compitiendo individualmente --debido al fraude que ambos sufrimos en 2013 y 2017-- hubiéramos alcanzado la Presidencia en 2021. Era necesaria la 'alianza' para evitar un nuevo fraude del dictador", ha escrito el vicepresidente hondureño en su cuenta de Twitter.

La ausencia de Castro en la última Cumbre de las Américas se suma a la de otros jefes de Estado latinoamericanos que han cuestionado que la Casa Blanca haya vetado la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas", escribió Castro en Twitter, sumándose así a otros dirigentes como los presidentes de Bolivia, Luis Arce, o el de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes en su lugar enviarán a sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores.