Juan Diego Botto triunfa en los Max con 'Una noche sin luna'

MENORCA, 6 (EUROPA PRESS)

Botto, que no ha podido estar presente en la gala que se ha celebrado en el Teatro Principal de Mahón al encontrarse rodando en Madrid, como él mismo ha explicado a través de las redes sociales, ha anunciado además que en septiembre retomarán la gira por toda España.

El galardón a mejor obra teatral ha sido recogido por Peris Mencheta, quien ha apuntado que Botto escribió esta pieza sobre los últimos años Federico García Lorca con la intención "de demostrar que había ecos en la vida del poeta granadino que resonaban en la actualidad que tienen que ver con el auge de la extrema derecha, una ideología empeñada en negar a los demás, en expulsar del amparo de la ciudadanía a quienes piensan y sienten distinto".

Por otro lado, los Max han reconocido la obra 'Canto jo i la muntanya balla', que ha obtenido los galardones a la mejor dirección de escena, a cargo de Guillem Albà y Joan Arqué, al mejor diseño de espacio escénico, para Alfred Casas y Laura 'Closca' y a la mejor composición musical para espectáculo escénico, que ha sido para Judit Neddermann.

Por su parte, la actriz Mònica López ha sido reconocida como mejor actriz por la obra 'De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda', mientras que la mejor adaptación teatral ha sido en esta 25 edición de los Premios Max para Julio Manrique, Marc Artigau y Sergi Pompermayer por 'Carrer Robadors' y el mejor espectáculo de calle ha recaído en 'Alter', de la compañía Kamtchàtka.

El mejor espectáculo revelación ha sido para 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' y la mejor autoría revelación ha reconocido a Sandra Ferrús por 'La panadera'. Del mismo modo, Maria Velázquez González ha sido reconocida por el premio a la mejor autoría teatral por 'Talaré a los hombre de sobre la faz de la tierra', Ana Garay ha obtenido una manzana por el mejor diseño de vestuario por 'Rebelión' y el proyecto cultural creado e impulsado por Antonio Banderas, Teatro del Soho Caixabank, ha ganado el Max al mejor espectáculo musical o lírico por la obra 'Company'.

Por último, el premio a la mejor labor de producción ha sido para Unahoramenos Producciones por 'Moria' y el galardón a mejor espectáculo para público infantil y juvenil ha recaído en 'Cris, pequeña valiente', de El Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank

En la categoría de danza, la gran triunfadora de la noche menorquina fue 'Baile de Bestias', que fue condecorada como mejor espectáculo de danza, mientras que el autor de la pieza, Jesús Carmona, ha obtenido la manzana al mejor intérprete de danza masculino.

Por su parte, Lucía Lacarra ha sido la ganadora del Max a la mejor intérprete de danza femenina por la obra 'Into the still of the night', mientras que los bailarines y coreógrafos Iratxe Ansa y Igor Bachovich han sido escogidos como mejor coreografía por 'CreAción', que también ha sido galardonada con el Max al mejor diseño de iluminación, entregado a Nicolás Fischtel.

Durante la gala en el coliseo mahonés se ha hecho entrega del premio de honor a José Luís Alonso de Santos por su amor a la comedia, por su vasta trayectoria como dramaturgo y su labor de investigación en teoría teatral. Por su parte, el presidente de la SGAE, Juan José Solana, ha reivindicado durante su discurso la importancia de las artes escénicas "para generar escucha, sentido crítico, participación y comunidad".

En esta línea, ha remarcado que, tras la pandemia, el teatro y la danza no se han recuperado "en la medida en la que a todos nos hubiera gustado". "Nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la cultura desde el sofá, pero ya es hora de levantarnos y volver al teatro", ha concluido.