Lewandowski: "Algo ha muerto en mí, solo quiero irme del Bayern"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"Algo ha muerto en mí. Quiero irme del Bayern para buscar nuevas emociones en mi vida. Solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo, la mejor manera es encontrar una solución para ambas partes", aseguró al medio polaco Onet Sport.

En este sentido, comentó que no tiene demasiadas ofertas y, sin citar al FC Barcelona, sí reconoció que no atenderá a cantos de sirena si no llegan desde "un club específico".

"La lista de clubes interesados en mí no es muy larga. Se habla mucho de un club específico. No estoy considerando otras ofertas", comentó, siendo ese club el blaugrana.

De momento, el Barça y su entrenador, Xavi Hernández, han reconocido el interés por el delantero internacional aunque sin dar detalles públicos de la negociación por Lewandowski, que tiene contrato firmado hasta junio de 2023.