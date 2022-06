LO ÚLTIMO: Rusia dice que destruyó artillería occidental

Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania:

____

MOSCÚ — El ejército ruso dice que ha destruido varios sistemas de artillería proporcionados por Occidente en la última serie de ataques sobre objetivos ucranianos.

El major general Igor Konashenkov señaló el martes que la artillería rusa alcanzó un obús enviado por Noruega y otros dos sistemas de artillería de Estados Unidos. Además, según dijo, las tropas rusas destruyeron otros equipos ucranianos desplegados en el este del país mientras que la fuerza aérea alcanzó concentraciones de tropas y equipos y posiciones de artillería.

Las afirmaciones de Konashenkov no pudieron confirmarse de forma independiente.

___

LEÓPOLIS, Ucrania -- Un funcionario ucraniano dice que Rusia ha desplegado soldados adicionales en el este de Ucrania para ayudar a capturar una ciudad clave.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo a The Associated Press que las fuerzas rusas controlan las zonas industriales a las afueras de Sievierodonetsk, una de las dos ciudades de la región que todavía no están en manos de Moscú. Por el momento, las tropas rusas no han podido conquistar todo el territorio y se han visto obligadas a desplegar más efectivos, agregó.

“Las batallas callejeras más duras continúan, con distinto grado de éxito, la situación cambia constantemente, pero los ucranianos están repeliendo ataques”, afirmó Haidai.

En la vecina Lysychansk, la segunda ciudad controlada por Kiev y de la que el 95% está en manos de los rusos. está siendo golpeada por la artillería. Los soldados del Kremlin atacaron un mercado local, una escuela y el edificio de una universidad, que quedó destruido. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en territorio ucraniano.