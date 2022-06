López Obrador reconoce episodios de coacciones en las estatales por culpa de quienes acostumbraban al fraude

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"A pesar de las tensiones no se tuvo pérdidas de vidas humanas, sí hubo estos llamados 'levantones' (...), órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores, afortunadamente todos los que habían sido detenidos (...) ya están en libertad", ha contado durante su matutina charla con los medios.

En ese sentido, el presidente mexicano ha animado a todos aquellos que vieron sus libertades coaccionadas aquel día que acudan a las autoridades competentes para denunciar lo ocurrido. Para López Obrador estos episodios, que evitó localizar en un lugar concreto, son fruto de la falta de democracia que existen en algunas regiones del país, acostumbradas al fraude en las elecciones.

"Cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso también la estrategia del miedo de buscar que la gente no participe, que se abstenga porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa no les alcanza con los votos comprados y pierden", ha explicado.

Así, y a pesar de que se produjeron algunos episodios puntuales, el presidente mexicano ha celebrado que la población acudiera a las urnas, sobre todo en aquellas partes donde es más frecuente este tipo de presiones. "Una, dos o tres golondrinas no hacen verano", ha dicho.

Morena, la fuerza política del presidente López Obrador, afianzó el domingo su dominio en otros cuatro estados de los seis que estaban en disputa. Con su triunfo en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, son ya 22 --si se suma las alianzas en San Luis Potosí y Morelos-- de las 31 entidades federativas que conforman la geografía mexicana que están gobernadas por el oficialismo.