Chris Pratt y Bryce Dallas Howard: Jurassic World Dominion combina las seis películas de la saga

LOS ÁNGELES, 8 (CulturaOcio)

Chris Pratt y Bryce Dallas Howard dicen adiós al universo jurásico en Jurassic World: Dominion, el capítulo final de la nueva trilogía de la saga. Colin Trevorrow dirige esta nueva y última entrega de la franquicia de dinosaurios basada en la novela de Michael Crichton. La película de aventuras y acción llega a los cines de España este jueves 9 de junio

Han pasado más de 30 años desde que Steven Spielberg dirigiera Parque Jurásico, la primera película de la ya mítica franquicia que, hasta el momento, ha recaudado más de 5.100 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, los depredadores más temidos del planeta se despiden a lo grande.

"La verdad es que voy a echar de menos trabajar con Chris. Nos divertimos mucho. No creo que hayamos tenido un día que no haya sido increíble trabajar juntos. Me siento muy afortunada de haber trabajado con Chris en estas películas. Voy a echar mucho de menos eso", dijo Bryce Dallas Howard durante una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Jurassic World: Dominion juntará por primera vez dos generaciones, la era Jurassic y la era Park. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la oscarizada Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en esta nueva aventura. "Es increíble tener ese legado de actores de vuelta en este filme, no como un cameo, sino como protagonistas que ven cómo culmina lo que sucede con sus personajes 30 años después", manifestó Dallas Howard, quien interpreta a Claire Dearing.

La guapa actriz asegura que el filme es "divertido, aterrador, intenso y significativo". "Va a ser una película increíble para ver en el cine con los amigos y la familia", afirma.

Chris Pratt retoma el papel de Owen Grad, un personaje que ha evolucionado mucho a lo largo de la trilogía Jurassic. "Ahora Owen es un poco más cuidadoso acerca de cómo hace frente a las situaciones en el mundo porque tiene una familia que depende de él", explica el actor de Guardianes de la Galaxia.

Pratt no oculta su fascinación por los dinosaurios desde que era un niño. "A todo el mundo le fascinan los dinosaurios. Creo que es porque no parecen reales, parecen dragones. Pero los dragones no son tan fascinantes porque no hay evidencia de su existencia. Si alguien te dijera que los dinosaurios existieron, no lo creerías... pero tenemos evidencia empírica de su existencia. Es alucinante", opina.

NUEVOS DEPREDADORES

Dirigida por Colin Trevorrow, el guionista de la saga de Jurassic World, esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

Los actores Daniella Pineda, BD Wong, Justice Smith y Omar Sy retoman sus personajes en la película. Campbell Scott, DeWanda Wise, Dichen Lachman Scott Haze y Campbell Scott son los nuevos miembros del reparto. La nueva cinta de la saga cuenta con dinosaurios nunca vistos antes, asombrosas escenas de acción e increíbles efectos visuales.

Cabe destacar que Jurassic World: Dominion se estrenó el pasado fin de semana en 15 países y ya lleva recaudados 55,5 millones de dólares a falta de estrenarse todavía en 58 mercados entre los que destacan Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Alemania y España.