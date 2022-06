Denuncian ante la Fiscalía a la presidenta del Congreso de Perú por "conspiración" y "sedición"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La denuncia ha sido presentada por un ciudadano identificado como César Ortiz Leandro Inocencio en base a unos audios de Alva en la que se le puede escuchar hablar sobre las intenciones de hacer renunciar al presidente de Perú, Pedro Castillo, así como del apoyo que el Congreso tendría del Ejército para tales fines.

Según la denuncia presentada, las declaraciones de Alva "constituyen un acto preparatorio del delito de sedición", pues junto a otras personas planifica la como "sacar" al presidente Castillo y a la vicepresidenta, Dina Boluarte, "con procedimientos no autorizados en la Constitución" y con "aparente" apoyo de una parte de las Fuerzas Armadas.

El documento también recuerda cómo Alva en declaraciones a la prensa el pasado 3 de junio reconocía que la voz que se escucha en el primer audio es suya, aunque pretendió matizar que sus palabras habían sido sacadas de contexto, mientras que en el segundo denunciaba que sus declaraciones habían sido editadas.

"Si Pedro Castillo es retirado del cargo, el actual Parlamento no tiene que desaparecer y se puede promover una campaña para difundir la interpretación de constitucionalistas a favor de que las elecciones sean sólo presidenciales y no generales", o "nosotros vamos a sacar solo al presidente (...) nosotros no tenemos porqué desaprecer", son algunas de las declaraciones de Alva en esos audios.