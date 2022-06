Gattuso: "Quiero estar en el Valencia a pesar de sus dificultades y va a merecer la pena sufrir"

"En ningún momento me han dicho que tengamos que vender parte de la plantilla"

"No he tenido ninguna sensación que me haya dado lugar a pensar que me fueran a engañar"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El nuevo entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, destacó este jueves en su presentación que quiere estar en el Valencia "a pesar de sus dificultades", por lo que "merecerá la pena sufrir" y "arriesgarse" para ganar.

"Pongo al Valencia en la misma categoría que AC Milan y Nápoles. Podría haber conseguido contratos mejores, pero quiero estar aquí y representar un equipo con una gran historia a pesar de las dificultades y transmitir entusiasmo. Va a merecer la pena sufrir", dijo el italiano en su primera rueda de prensa como técnico 'che'.

Sobre la situación de los tres capitanes de la plantilla, José Luis Gaya, Carlos Soler y Gonçalo Guedes, Gattuso reconoció la importancia de los tres jugadores, aunque todavía no sabe qué ocurrirá. "Hablaré con todos uno por uno para saber si hay una mínima posibilidad de negociar. Si hay una apertura o están cerrados en banda", dijo sobre su situación.

En esta línea, el técnico italiano negó que le hayan explicado "la necesidad" de vender jugadores. "No me han dicho que los tengan que vender necesariamente. Si se fueran necesitamos otros jugadores con la misma mentalidad y ganas", apuntó.

El nuevo entrenador del Valencia tiene claro el perfil de jugador que quiere en su equipo. "Queremos que tengan ganas y fuego. Que crean que jugar en el Valencia sea como jugar en el Barcelona o Real Madrid y que puedan transmitir emociones, incluso vida", recordó. Por ello, también afirmó que uno de los desafíos que quiere realizar es jugar con futbolistas que "hayan fracasado", un perfil "perdedor" de gente que "de verdad crea en este equipo".

"Hablamos de la posición que tenemos que reforzar, no de nombres. Necesitamos un camino funcional, si no son grandes nombres no pasa nada, incluso casi mejor, es un reto obtener un equipo fuerte con nombres desconocidos, es muy fácil entrenar un equipo con gente de renombre, ese es nuestro desafío", sentenció sobre los futuros fichajes del equipo valencianista.

REUNIÓN EN SINGAPUR SOBRE ASPECTOS DEPORTIVOS

Así, Gattuso reconoció que solo hablaron de aspectos futbolísticos y que en ningún momento hablaron sobre la crisis institucional del club 'che'. "He hablado del equipo, jugadores, pero no soy contable, no hablo de las cuentas del club. En ningún momento he tenido ninguna sensación que me haya dado lugar a pensar que me fueran a engañar", añadió sobre los problemas extradeportivos del Valencia.

Tras las reiteradas preguntas de los periodistas, el italiano reconoció que desconoce la deuda del Valencia, aunque hablará con el director general del club, Sean Bai, para responder las futuras preguntas de la prensa. "Conozco las críticas, pero lo que quiero es que se juzgue sobre mi forma de trabajar y, sobre todo, por los resultados. Si el equipo pierde, no tiene algún sentido criticar a Peter Lim y que la pelota se haga cada vez más grande" reiteró.

Gattuso explicó que en su viaje a Singapur para reunirse con Anil Murthy no viajó con Jorge Mendes, sino que se reuniría días más tarde con él. "Estuve dos días hablando con el presidente Peter Lim sobre el problema de si se marchaban Soler, Guedes y Gaya, y qué podía ocurrir. Era una persona que sabía ofrecer soluciones y que conocía perfectamente el problema", dijo.

También, Gattuso habló del representante, y su amigo, Jorge Mendes. "Llevo una carrera de ocho años como entrenador y hasta ahora no he firmado ningún tipo de negociación, ni he comprado ningún jugador con él. Le tengo el máximo respeto, lo considero un amigo, una persona con la que no he trabajado", dijo al respecto. De hecho, reconoció que la primera persona que le llamó sobre la contratación fue el expresidente Anil Murphy, y luego ya se puso en contacto con el portugués para comunicárselo.