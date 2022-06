Irán comunica al OIEA que retirará más de 25 cámaras instaladas en sus instalaciones nucleares

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El director ejecutivo del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha desvelado este jueves que Irán ha comunicado al organismo que un total de 27 cámaras serán retiradas de sus instalaciones nucleares, después de que la Junta de Gobernadores aprobara una resolución criticando a Teherán por no dar explicaciones sobre las trazas de uranio detectadas en tres enclaves no declarados previamente.

"Básicamente, de lo que se nos ha informado es de que 27 cámaras (...) serán retiradas en Irán", ha dicho Grossi en una comparecencia ante la prensa. "Son parte de un sistema de supervisión on line que tenemos allí", ha detallado, antes de señalar que esta decisión "supone un desafío grave" a la capacidad del OIEA de seguir trabajando en el país y "confirmar lo correcto de la declaración de Irán bajo el acuerdo nuclear de 2015".

"Nuestros inspectores acompañarán estas actividades en distintos lugares en Irán", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "llevará algo de tiempo". Así, ha reseñado que estas cámaras y equipamiento adicional es "básicamente todo" el instalado al margen de las salvaguardas del acuerdo nuclear, si bien ha reconocido que "aún hay algunas zonas grises".

En este sentido, ha destacado que la comunicación con Irán sobre la decisión ha sido "muy sucinta" y ha explicado que "la idea es que aquello que estaba al margen del acuerdo de salvaguardas del pacto nuclear sea retirado". "Ese es el principio, hay que ver cómo se aplica", ha dicho, al tiempo que ha indicado que quedarán operativas "más de 40 cámaras" del OIEA.

Grossi ha advertido de que la "ventana de oportunidad" para mantener la continuidad de conocimiento en torno al programa nuclear iraní "es muy, muy, muy pequeña" y ha lamentado que la decisión de Teherán provocará "un descenso de la visibilidad que tendrá la agencia sobre lo que está pasando en Irán".

"Estamos en una situación muy tensa con las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 (...) y la falta de aclaraciones de Irán sobre asuntos pendientes", ha reseñado Grossi, que ha hecho hincapié en que su "obligación" es "perseverar y seguir proponiendo soluciones".

"Estamos intentando lograr más claridad en un momento en el que es necesaria", ha defendido, antes de incidir en que el objetivo es "evitar una situación en la que se esté aún más alejados". "Sería muy, muy malo", ha argüido, al tiempo que ha rechazado haber jugado papel alguno en la resolución aprobada el miércoles por el OIEA.

De esta forma, ha explicado que "la resolución es un asunto de estados miembro" y que "es una decisión que adoptan y no hacen estas cosas porque el director general les diga que presenten una resolución o no". "Es típico que haya especulaciones sobre estas cosas, incluido el viaje del director general a un Estado", ha apuntado, en referencia a su reciente viaje a Israel.

"Es una construcción muy extraña, pero respeto las opiniones", ha sostenido el director general del OIEA, que ha mostrado su disposición a viajar a Irán para abordar la situación. "Hemos acordado un proceso, pero no ha generado los resultados que esperábamos. La realidad es que no hemos podido alcanzar un resultado exitoso", ha lamentado.

Sin embargo, ha recalcado que "no debería ser el final del camino" y ha reseñado que "siempre está preparado" para realizar un viaje. "Me subo a un avión y voy si quieren verme. "Esperemos que las emociones se relajen y nos centremos de nuevo en los problemas, que no están desapareciendo. Si a los problemas le sumamos menos visibilidad, menos acceso de la agencia, no creo que estemos solucionando, estamos agravando la situación", ha dicho.

Por último, ha señalado que ha visto el anuncio de Teherán sobre la colocación de centrifugadoras avanzadas en sus instalaciones nucleares y ha reseñado que, una vez haya verificación de este hecho, notificará a la Junta de Gobernadores del OIEA. Irán ha realizado el anuncio tras criticar la citada resolución del organismo.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.