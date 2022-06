Límite de gasto causa divisiones en la F1

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — ¿Cuán mucho se debe gastar en busca de un campeonato mundial? Esa es la interrogante que divide a los equipos de la Fórmula Uno al trasladarse este fin de semana al circuito urbano de Azerbaiyán.

La rivalidad entre Max Verstappen y Charles Leclerc en la pista está igual de candente que el conflicto entre los grandes y chicos de la F1 por el tope presupuestario anual de 140 millones de dólares.

Los topes de gasto tendrían su mayor impacto al final de la temporada — potencialmente cuando se defina el título. Ello abre el compás a litigios legales sobre lo que exactamente constituye un gasto y cuál debe ser la penalización.

Un indicio del problema a ciernes quedó en evidencia cuando Williams se convirtió en el primer equipo en ser castigado bajo las reglas del límite presupuestal aprobado el año pasado. El equipo británico fue multado 25.000 dólares no por gastar de más, si no por no entregar sus documentos financieros a tiempo.

Los grandes equipos como Red Bull, Ferrari y Mercedes argumentan que el tope presupuestal es muy apretado y quieren que se incremente la compensación por factores como los altos costos de traslado de los monoplazas, partes y empleados de los equipos por todo el mundo, en medio de una época marcada por la inflación y la guerra en Ucrania.

El director de Red Bull Christian Horner dijo que el equipo necesitará recortar su personal para cumplir con el límite de presupuesto esta temporada e incluso sugirió que algunos equipos podrían saltarse carreras.

Los equipos pequeños, como Alpine, creen que cualquier incremento efectivamente sería un castigo para ellos por mantener sus gastos bajo control y los grandes equipos simplemente podrían recortar sus gastos en el desarrollo del vehículo durante la temporada. Cancelar el Gran Premio de Rusia debido a la invasión de Ucrania disminuyó el costo de los equipos.

El límite bajará a 135 millones de dólares el próximo año, lo cual podría encender el conflicto al transcurrir esta temporada.

PÉREZ PUEDE LUCHAR

Red Bull premió a Sergio Pérez con un nuevo contrato tras ganar el mes pasado el Gran Premio de Mónaco, pero aún está por ver si habrá oportunidad de que se convierta en el primer mexicano campeón de la F1.

La victoria en Mónaco acercó a Pérez a 15 puntos de Verstappen, su compañero y líder de la clasificación de pilotos, y a seis del segundo Leclerc con Ferrari.

Una y otra vez, a Pérez le han pedido que ayude a Verstappen en la pista y fue quien contuvo a Lewis Hamilton en la última carrera de la pasada temporada, pero le informó a Red Bull “que tenían que hablar luego", después de que le pidieron que dejará pasar a Verstappen para ganar el Gran Premio de España el mes pasado. Tras la victoria en Mónaco, Pérez es contendiente al título por su propio derecho.

Azerbaiyán será un recordatorio para Red Bull de otra pelea entre compañeros, una que fue demasiado lejos. En 2018, Verstappen y su entonces compañero Daniel Ricciardo peleaban por el cuarto puesto cuando chocaron entre sí y ambos quedaron fuera.

MERCEDES ESPERA MEJORAR

Hamilton y George Russell confiaban en un repunte de Mercedes tras haber, supuestamente, superado sus problemas con el efecto de rebote a alta velocidad en el GP de España. Llegó Mónaco y tuvieron otro complicado fin de semana en la irregular pista.

Baku será una complicada mezcla de los dos para Mercedes. Se realiza en la calle al igual que Mónaco con algunas curvas cerradas en la Vieja Ciudad, pero tiene secciones de alta velocidad como España y podría ser una guía invaluable para el potencial de Mercedes el resto de la temporada.