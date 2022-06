Ucrania denuncia un ataque ruso contra una planta de producción de amoniaco en Severodonetsk

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Administración Regional de Lugansk, Serhiy Haidai, ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "el enemigo ha disparado contra el territorio de la planta de producción de amoniaco Azot" en el marco de su "búsqueda sin éxito de debilidades en la defensa de Severodonetsk".

Así, ha detallado que "dos tiendas en distintos puntos de la planta química han sufrido daños", entre ellas la "planta de producción", si bien en un segundo mensaje ha subrayado que el refugio antiaéreo no ha sufrido daños". "No hay emisiones de productos químicos en el ambiente", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "no hay víctimas".

Haidai ha destacado que "los combates continúan" en Severodonetsk y ha denunciado las "tácticas primitivas" de las fuerzas rusas. "Si obtenemos rápidamente armas occidentales de largo alcance, el duelo de artillería empezará, la Unión Soviética perderá ante Occidente y nuestros defensores podrán limpiar Severodonetsk en dos o tres días", ha argumentado.

Por último, ha indicado que "la evacuación de Severodonetsk sigue siendo imposible" y ha garantizado que "el hospital tiene todo lo necesario para atender a los heridos". "Los rusos no controlan la carretera que conecta Lisichansk y Bajmut, pero la atacan constantemente. No usen esta carretera", ha remachado.