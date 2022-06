Fórmula 1.-.-Sainz: "Hay que ser positivos y pensar que les van a llegar días así a los demás"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Hemos tenido un problema hidráulico, ahí se ha acabado la carrera, en la vuelta 9 o 10. Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático porque sabíamos que hacía mucho calor. Me habían pedido desde el equipo que intentara alargar esa primera parada, iba guardando mucho neumático, pero justo cuando iba a empezar a tirar se nos ha ido", señaló en declaraciones a DAZN.

Un desastre unido al también abandono de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc. "Es una faena para todo el equipo, también por lo que le ha pasado a Charles, pero es así. Esto es Fórmula 1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores", indicó.

Por otra parte, el madrileño explicó qué le dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, al bajar del coche. "Le he preguntado cuál había sido el problema y me ha dicho que el fallo era hidráulico pero que no sabían porqué. Son dos problemas que hay que investigar y tomar medidas. Es un día para animar a todo el equipo, para animar a todos los 'ferraristas'; es un día duro para todos, pero hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y les van a llegar días así a los demás", concluyó.