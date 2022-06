'Oh My Gol! LaLiga Music Experience' congrega a más de 23.000 personas en el RCDE Stadium LALIGA (LALIGA/Europa Press)

El show, de más de seis horas de duración, unió fútbol y emoción a través de la música, todo en una nueva experiencia de entretenimiento para seguir conectando con el público más joven y con las distintas aficiones, que LaLiga ha creado junto a 'Never say never', la agencia del futbolista Andrés Iniesta.

El barcelonés Juan Magán inauguró el escenario antes de que saliese la compositora y cantante argentina María Becerra. Bizarrap fue el encargado de tomar el relevo de su compatriota, y el puertorriqueño Rauw Alejandro ofreció algunos de sus temas más escuchados, desde 'Nostálgico' y 'Problemón', pasando por 'Fantasías', hasta el más que famoso 'Todo de Ti'.

El colofón final lo puso el DJ estadounidense Steve Aoki con una sesión de música electrónica que sirvió para poner el broche de oro a la fiesta. No faltaron a la cita personajes como la cantante Rosalía, la influencer Dulceida, el streamer Ibai Llanos, la futbolista Alexia Putellas, la exgimnasta Almudena Cid, el humorista Goyo Giménez y jugadores de LaLiga como Marc Bartra, Gerard Moreno o Javi Puado.

El RCD Espanyol de Barcelona ha sido el primer anfitrión del macroconcierto 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience', pero el evento cambiará su localización cada año, celebrando todas sus ediciones en estadios de LaLiga Santander para festejar junto a los aficionados el final de cada temporada.