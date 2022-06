Toni Bou inaugura la temporada del TrialGP con un podio y una victoria

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La temporada 2022 del Mundial de Trial al aire libre abrió con una calurosa doble cita en la que Bou, después de quedarse a las puertas de la victoria el sábado, se subió a lo más alto en el broche de este domingo del TrialGP de España.

El vigente campeón dominó esta segunda ronda de principio a fin, para marchar líder con 37 puntos, empatado con Jaime Busto (Vertigo). El próximo encuentro será otra doble cita en Sant Julià de Lòria (Andorra) los próximos 18 y 19 de junio.

"Estoy muy feliz porque hoy me he sentido mucho mejor que ayer, me sentía más cómodo, pero Jaime hoy ha vuelto a hacer una carrera increíble. Hemos estado muy bien los dos, hemos cometido pocos errores y he podido marcar la diferencia en la zona 4. Si no hubiese sido por el fiasco que he recibido en la zona 2 en la segunda vuelta, creo que era una carrera muy completa", dijo Bou.

"Estábamos más fuertes que ayer y hemos podido aguantar la presión. Si quería ganar, era clave hacerlo bien en la zona 4 y, pese a la presión, he podido hacerlo. Jaime nos ha puesto las cosas muy difíciles, será un grandísimo rival y Adam, pese a que no ha sido su fin de semana, estoy convencido de que volverá", añadió en declaraciones facilitadas por su equipo.