Amber Heard dice que no culpa al jurado en el caso de Depp

NUEVA YORK (AP) — En su primera entrevista tras el veredicto, Amber Heard dijo que no culpa al jurado que le otorgó a Johnny Depp más de 10 millones de dólares después de un duro juicio por difamación.

“No los culpo”, dijo Heard a la coanfitriona de “Today” Savannah Guthrie en un fragmento de entrevista transmitido el lunes en NBC. “De hecho lo comprendo, él es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

“Today” planea transmitir más de la entrevista con Heard el martes y el miércoles. La entrevista llega casi dos semanas después del veredicto en el que también le otorgaron a Heard 2 millones de dólares tras acusar a los abogados de Depp de difamarla.

Depp demandó a Heard por difamación en Virginia por un artículo de opinión de diciembre de 2018 que ella publicó en el diario The Washington Post en el que se describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Los abogados de Depp decían que fue difamado a pesar de que no era mencionado por su nombre en el artículo.

Los veredictos pusieron fin a un juicio televisado que Depp esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en un espectáculo que ofreció una ventana a un matrimonio volátil del que ambos emergieron con prospectos poco claros de sus carreras.

Guthrie presionó a Heard sobre su credibilidad y lo que esto significó para el jurado en los videos publicados el lunes. “No hay una manera de decirlo amablemente. El jurado revisó la evidencia que presentaste. Escucharon tu testimonio y no te creyeron”, dijo. “Pensaron que estabas mintiendo”.

Heard respondió: “¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Estuvieron sentados ahí y escucharon tres semanas sin parar de testimonios incansables de empleados pagados”, y testigos que la actriz describió como personas fortuitas.

Depp, quien todavía no ha hecho una entrevista formal sobre el caso, ha dicho que el veredicto “me devolvió mi vida”. Heard dijo en un comunicado después de que se conociera el veredicto que estaba desconsolada, mientras que su abogada dijo en otra entrevista aparte en “Today” que su clienta fue “demonizada” en las redes sociales y que planea apelar.

“No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que ocurrió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que una persona promedio debería conocer esas cosas, así que no lo tomo personal”, dijo Heard a Guthrie.

“No podrías verme a los ojos y decir que crees que ha habido una representación justa en redes sociales. No me puedes decir que crees que esto ha sido justo”, dijo Heard.

La entrevista de Heard estará incluida también en el episodio del viernes de “Dateline”.