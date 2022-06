El Papa suspende sus obligaciones litúrgicas en el Corpus Christi del domingo por sus problemas de rodilla

ROMA, 13 (EUROPA PRESS)

"Debido a las limitaciones impuestas al Papa por gonalgia y a las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, la Santa Misa y la Procesión con la Bendición Eucarística no se celebrarán en la fiesta del Corpus Christi", ha informado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Si bien el Papa no ha cancelado su agenda ordinaria en el Vaticano, que incluye visitas de jefes de Estado o de Gobierno, así como representantes de organismos internacionales o grupos de fieles, los problemas de movilidad que sufre en una rodilla y que le han obligado a utilizar una silla de ruedas desde hace alrededor de un mes han provocado que Francisco, de 85 años, postergue la gira africana que tenía previsto realizar del 2 al 7 de julio, con etapas en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur.

La noticia de que Bergoglio no viajará en julio a África llegó en un momento en el que se han desatado los rumores en Roma sobre su hipotética voluntad de renunciar al Pontificado, como ya hizo su antecesor, Benedicto XVI. Estas especulaciones, que también circularon cuando tuvo que someterse a la operación de colon, se han visto propiciadas por sus problemas de movilidad y por el hecho de que, el 28 de agosto, vaya a viajar a la ciudad de L'Aquila, en el centro de Italia, donde visitará la tumba de Celestino V, un Papa que pasó a la historia por renunciar al Pontificado a finales del siglo XIII.

Sin embargo, algunas voces con autoridad han salido en defensa del Papa para sostener que esos rumores son "infundados". Por ejemplo, el sacerdote argentino Guillermo Marcó, quien fue su portavoz cuando era cardenal de Buenos Aires y que suele visitarlo con frecuencia en el Vaticano, ha asegurado en un editorial firmado en el diario argentino 'Infoabe' que las versiones de renuncia que están circulando son infundadas.

"Un día antes del anuncio de la suspensión, me dijo que había dejado lo del viaje a África en manos de su médico, que obviamente dijo que no. Hace ejercicio diariamente y mejora poco a poco. Los viajes apostólicos son buenos, pero en este caso interrumpirían su tratamiento. Durante siglos, los Papas gobernaron la Iglesia sin moverse de Roma. Por lo tanto, las versiones de renuncia me parecen especulaciones por vacío de información", ha asegurado.