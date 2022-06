Florentino Pérez: "Tu fantasía y tu felicidad han sido fundamentales para nuestros éxitos"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Queremos rendir un homenaje apasionado a nuestro gran capitán, un homenaje al joven que se hizo hombre en el Santiago Bernabéu, un homenaje al jugador que se ha convertido en una de nuestras más grandes leyendas. Estamos hablando del jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, estamos hablando de Marcelo", inició su discurso de despedida.

El máximo mandatario blanco, que entregó al jugador la insignia de Oro y Brillantes del club, alabó la exitosa trayectoria del homenajeado. "Querido Marcelo, has culminado todos los sueños que te trajeron al club de vida cuando apenas eras un niño de 18 años. Desde entonces, eres el jugador extranjero con más temporadas en el club, llevas 16 años con este escudo y con esta camiseta, y con ellos lo has ganado absolutamente todo: cinco Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Un total de 25 títulos, además de ser elegido seis veces en el once mundial de FIFA y tres en el equipo del año de la UEFA", manifestó.

"Has jugado 546 partidos con el Real Madrid y has marcado 38 goles. Eres uno de los más grandes laterales de la historia de nuestro club y, por supuesto, de la historia del fútbol mundial. Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido, por ese talento y esa calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible. Irrepetible, además, por tu forma de ser y por tu comportamiento en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera sus grandes éxitos", continuó.

Además, resaltó el optimismo y la manera de ser del ya exlateral madridista. "En la fiesta de Bernabéu, cuando todo el madridismo compartía las emociones por la decimocuarta Copa de Europa, tú decías que ese era un momento para ser feliz. Hoy debes sentirte una persona privilegiada que ha sido capaz de emocionar el corazón de tanta gente, en especial el de millones de madridistas repartidos por todo el mundo. Debes sentirte orgulloso por todo lo que tus seres queridos han podido disfrutar con tu trayectoria espectacular", subrayó.

También tuvo "palabras de afecto" para su familia, su mujer, sus hijos, sus padres y su "querido abuelo Pedro". "Te llevaba a entrenar y recorría 100 kilómetros cada día en aquel escarabajo naranja. Marcelo, todos se sienten orgullosos allá donde estén de lo que representas para ellos y para el madridismo", añadió.

Por otra parte, Florentino Pérez afirmó que "más allá de los títulos, siempre están presentes los valores del Real Madrid". "Valores que te fueron transmitidos cuando llegaste, los mismos que tú has transmitido y que seguirás transmitiendo para que este sentimiento universal que es el madridismo siga creciendo. Ser el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid solo está al alcance de jugadores excepcionales, jugadores nacidos para fomentar el mito de nuestro club, pero sabes también que lleva consigo una altísima responsabilidad. Serás ya para siempre un gran referente para todos los que aman este deporte, especialmente para los niños y niñas que te adoran", expuso.

"Hoy, tú y tu familia debéis estar muy orgullosos de lo que has conseguido en el mejor club del mundo, el de las catorce Copas de Europa. Como presidente del Real Madrid, quiero darte las gracias en nombre de todos los que formamos parte de esta institución y de todos los socios y seguidores madridistas, a los que has conquistado con tu forma de entender y ejecutar el fútbol. He tenido la suerte de haber compartido contigo momentos emocionantes, y estoy seguro de que siempre serás uno de los grandes representantes del Real Madrid. Te deseo lo mejor para ti y para los tuyos", prosiguió.

"El Real Madrid es y será siempre tu casa, el lugar donde viviste momentos mágicos e inolvidables, donde creciste como jugador y como persona y donde hiciste realidad tus grandes sueños. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado y por todo lo que nos hiciste disfrutar con la pelota. Nuestros aficionados te tendrán siempre en sus corazones y que eres para ellos un orgullo", finalizó.