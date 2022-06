La OLP pide a EEUU que reabra el consulado en Jerusalén Este y la retire de su lista de grupos terroristas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha reclamado este lunes a las autoridades estadounidenses que reabran su consulado en Jerusalén, días después de que Washington restaurara una línea de comunicación con la Autoridad Palestina que fue cortada por el expresidente estadounidense Donald Trump tras el traslado a Jerusalén de la Embajada del país en Israel.

"He subrayado la necesidad de que se reabra el consulado estadounidense en Jerusalén Este y se retire a la OLP de la lista de terroristas", ha dicho el secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP, Husein al Sheij, a través de una serie de mensajes en su cuenta oficial en la red social Twitter, tras su encuentro con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Oriente Próximo, Barbara Leaf.

Al Sheij ha denunciado que estas medidas fueron adoptadas a raíz de "leyes injustas en el Congreso (estadounidense) contra el pueblo palestino" y ha agregado que también se ha abordado "la necesidad de reiniciar la asistencia a la Autoridad Palestina y abordar las medidas unilaterales que socavan la solución de dos estados y las oportunidades de paz".

"Durante la reunión, que es parte de muchos con la delegación estadounidense en el marco de los preparativos para la visita del presidente (estadounidense, Joe) Biden, hemos discutido los últimos acontecimientos a nivel político y sobre el terreno en los territorios palestinos como resultado del repunte de las tensiones por parte de Israel y el terrorismo de los colonos y sus ataques diarios", ha manifestado.

Así, ha denunciado los "ataques contra ciudadanos y periodistas, como pasó con la mártir Shirín abu Aklé", una periodista palestino-estadounidense de la cadena de televisión qatarí Al Yazira muerta de un disparo en la cabeza en mayo durante una operación de las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad de Yenín.

"He agregado que necesitamos seguridad y estabilidad, así como un fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, al tiempo que he subrayado la necesidad de ceñirse a los acuerdos firmados entre la OLP e Israel para aplicar las resoluciones internacionales legítimas que no han sido puestas en marcha", ha remachado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha reclamado a la Administración estadounidense que ejerza "presión" sobre el Gobierno israelí para poner fin a todas las acciones unilaterales "destinadas a crear un nuevo 'statu quo' que beneficie a sus intereses coloniales a costa de las tierras del Estado palestino", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, reclamó el domingo a Leaf que Estados Unidos haga todo lo posible para fijar un "horizonte político" y un nuevo objetivo ante la parálisis absoluta en la que se encuentra el proceso de paz en Oriente Próximo, agravada por los constantes repuntes de tensión entre israelíes y palestinos desde la guerra en 2021 en la Franja de Gaza.

Biden, que planea realizar una visita a Cisjordania en julio, restauró las relaciones diplomáticas con los palestinos a los pocos meses de asumir el cargo y declaró su intención de reabrir el consulado de Estados Unidos en Jerusalén --la misión diplomática anexa a la Embajada que mantiene relaciones con la Autoridad Palestina-- después de que su predecesor, Donald Trump, anunciara su cierre en 2019.

Sin embargo, el mandatario estadounidense se ha mostrado pasivo en los últimos meses ante la oposición exhibida desde la frágil coalición que ahora mismo gobierna Israel, y que se ha desentendido por el momento de cualquier retorno a las negociaciones. Abbas recalcó durante su reunión con Leaf que Jerusalén Este "es y será siempre la capital del Estado de Palestina.

"No vamos a transigir con nuestros principios nacionales y nos mantendremos firmes en nuestra tierra. Es hora de que la ocupación se vaya", declaró Abbas, quien también pidió a la enviada que elimine a la OLP de la lista estadounidense de organizaciones terroristas y reabra de una vez el consulado estadounidense en Jerusalén Este, tal y como prometió Biden.