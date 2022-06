Los creadores de Cobra Kai preparan la película de Duke Nukem

MADRID, 13 (CulturaOcio)

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos más nostálgicos. Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, los productores de Cobra Kai, la serie de Netflix secuela de Karate Kid, preparan una película del popular videojuego de los 90, Duke Nukem junto a Legendary Pictures.

Según informa The Hollywood Reporter, el proyecto, cuya licencia ha adquirido Legendary, responsables de filmes como el Dune de Villeneuve, las dos entregas de 300, la saga Pacific Rim o la franquicia de Godzilla, se encuentra en fase de desarrollo.

La primera edición de Duke Nukem fue lanzada en 1991 y estaba ambientada en el año 1997, lo que por entonces era un futuro cercano. La trama seguía los pasos de Duke Nukem, el héroe que debe detener al malvado Dr. Proton, un científico loco decidido a conquistar el mundo con su ejército de Techbots.

https://youtu.be/ljp5cPqrV4E

Una ambiciosa propuesta que además de contar la producción de Heald, Hurwotz y Scholossberg a través de su productora, Counterbalance Entertaiment, se les unirá Jean Julien Baronnet de Marla Studios. Una compañía que resultará más que familiar a los fans, puesto que está especializada en adaptaciones de videojuegos como Assassins Creed, que dio el salto al celuloide en 2016 con Michael Fassbender como protagonista.

Eso sí, a pesar de que son pocos los detalles que se conocen por el momento sobre el filme, al cual no hay ligado ningún director, los responsables de la cinta ya están buscando al que será el encargado de desarrollar el libreto de la historia.

Claro que no es la primera vez que Hollywood muestra su interés en levantar una adaptación de Duke Nukem. Algo que no es de extrañar, puesto que este pionero de los Shoot em up -juegos de disparos en primera persona- tomaba varios elementos del cine de acción de la década de los 80 como fuente de inspiración.

Y fue, precisamente, ese estilo tan exagerado como su descarado gamberrismo el que llevó a varias productoras independientes a querer trasladar, sin suerte, el videojuego a la gran pantalla.

De hecho, fue hace casi cuatro años cuando Gearbox -la empresa que le ha vendido los derechos del videojuego a Legendary Pictures- estuvo a punto de conseguirlo.

La compañía, que ahora tiene pendiente de estrenar, precisamente, otro exitoso videojuego, Borderlands, con Elit Roth tras las cámaras, trató de desarrollar una película de Duke Nukem junto a Paramount con John Cena encarnando su protagonista. Sin embargo, proyecto se estancó y terminó cayendo en el olvido hasta ahora, con Legendary y los productores de Cobra Kai recogiendo el testido.