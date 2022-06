Marcelo se despide entre lágrimas del Real Madrid

MADRID (AP) — El Real Madrid tuvo que buscar una sala inmensa para darle un adiós con todas las de la ley a Marcelo.

Se necesitaba de un espacio para acomodar todos los 25 trofeos que el brasileño ganó con el club, la mayor cantidad por parte de un jugador del Madrid.

Entre lágrimas y la voz entrecortada, el lateral izquierdo se despidió definitivamente tras 16 temporadas con el gigante español.

Marcelo tuvo que hacer una pausa cuando empezó a hablar sobre Raúl González, uno de varios ex y actuales jugadores que acudieron al acto en la Ciudad Real Madrid — la ciudad deportiva del club — al evocar que el exdelantero fue un ejemplo a seguir como futbolista y persona.

“Quiero agradecerte que tuvieses un detalle muy grande conmigo cuando llegué”, dijo Marcelo sobre Raúl. "Cuando nació mi hijo Enzo, tú me enseñaste mucho como capitán. Desde ahí empecé a verte como un capitán y como ejemplo. En el fútbol tenemos muchos ejemplos, y yo quise seguir el tuyo. Quiero agradecerte haber tenido un ejemplo muy bonito y muy fuerte, que has sido tú”.

Marcelo, de 34 años, cerró su etapa como merengue alzando un quinto título de la Liga de Campeones en el mes pasado. También ganó seis Ligas de España, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.

Conquistó una Copa Confederaciones y dos medallas en Juegos Olímpicos con la selección de Brasil.

“Cuando salí de Brasil con 18 años, tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa y jugar la ‘Champions’”, dijo. "En mi cabeza pensaba que podía llegar alto, y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos de la historia del mejor club del mundo”.

“Estoy muy feliz, salgo de aquí con la cabeza alta. La gente está muy orgulloso de mí, soy un afortunado", añadió. “Todo lo que he conseguido ha sido con trabajo, con talento, pero también he tenido mucha suerte de que mucha gente me ha ayudado. No es un adiós, porque no siento que me vaya del Madrid”.

El presidente del club Florentino Pérez le entregó a Marcelo la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, y dijo que el club siempre será su casa.

“Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido, por ese talento y esa calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible”, dijo Pérez. "Irrepetible, además, por tu forma de ser y por tu comportamiento en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera sus grandes éxitos”,

Marcelo fue desplazado a la suplencia esta temporada y no jugó mucho bajo el técnico Carlo Ancelotti, quien estaba entre los presentes en el acto.

El plan es Marcelo es seguir jugando durante un par de años en otro club antes del retiro y desea involucrarse en algún tipo de función con el Madrid.