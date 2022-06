Portaltic.-El anime y Minecraft, entre los contenidos favoritos de los niños en Internet, según Kaspersky

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Esta compañía especializada en ciberseguridad ha revisado datos como las consultas de búsqueda, las aplicaciones más populares de Android y las categorías de sitios web proporcionados voluntariamente por los usuarios de su aplicación Kaspersky Safe Kids para llegar a esta conclusión.

Kaspersky Safe Kids es una aplicación destinada al control parental disponible para Windows, Mac, App Store y Google Play, que ofrece herramientas que ayudan a los adultos a proteger las actividades de los más pequeños, así como supervisar su comportamiento y enseñarles autocontrol.

Con el fin de lanzar una actualización de este servicio para iOS que cumpla con esos objetivos, Kaspersky ha realizado un análisis de estos datos, para explorar los intereses más populares de los niños entre enero y marzo de 2022, según ha comunicado en una nota de prensa remitida a Europa Press.

Según estas estadísticas, el 34,3 por ciento de los niños busca contenido ofrecido por 'bloggers', el 17,3 por ciento utiliza Internet para buscar música, seguido del 16,7 por ciento, que lo hace para ver películas, dibujos animados o programas de televisión. En menor medida (un 12%) utilizan Internet para jugar a videojuegos.

En relación a las plataformas de contenido más vistas, YouTube destaca por ser líder en el tiempo de uso de los niños desde hace varios años, con un 31,6 por ciento de usuarios.

Le sigue TikTok y su algoritmo de recomendación, con un 19 por ciento, así como WhatsApp (18%) y el juego Roblox (7,5%), así como el navegador Chrome (7,3%) y el videojuego Brawl Stars, con un 4,8 por ciento se encuentran en la lista de los principales intereses de los niños 'online'.

En este sentido, Kaspersky destaca que la versión controlada de YouTube Kids, especialmente pensada y planteada para niños, no es precisamente de las aplicaciones más populares entre los más pequeños, con una cuota de solo el 2,1 por ciento.

Según los datos que ha analizado para mejorar Kaspersy Safe Kids, la compañía ha determinado cuáles son los principales intereses de los usuarios más pequeños. En este sentido, destaca por encima del resto, entre otros formatos, el anime. Las series Naruto y My Hero Academia son dos de las más seguidas por los niños.

Le siguen los memes de animación, la petición más popular entre los niños, entre los que destaca el gato Beluga, así como Minecraft, uno de los títulos con más jugadores menores de edad.

En este sentido, se debe destacar la gran comunidad de seguidores que existen en torno a este videojuego, en plataformas como YouTube o Twitch, que también generan gran tráfico de usuarios jóvenes.

Otros de los títulos destacados en este apartado son los blogueros de MrBeast, con casi 97 millones de suscriptores en YouTube, así como la plataforma multijugador Roblox y Brawls Stars.

El ámbito educativo también genera gran interés entre los usuarios más pequeños. Algunas de las consultas más populares son Geometry Dash, un juego de ordenador en 2D, y Kurzgesagt - In a Nutshell, un canal de YouTube que explica la ciencia con gráficos y otras expresiones visuales.

BLOGGERS, LÍDERES DE OPINIÓN

Los blogueros se posicionan como líderes de opinión para muchos niños, gracias a los cuales pueden desarrollar su personalidad y encontrar amigos y compañeros que tengan sus mismos intereses.

Según las consultas de búsquedas de los niños, algunos de los más seguidos son Sssniperwolf, Nikocado Avocado, Piper Rockelle, Michou y Brent Rivera, entre otros.

Por otra parte, esta compañía global de ciberseguridad ha puntualizado que están teniendo gran éxito los vídeos Do It Yourself (DIY) o 'Hazlo tú mismo', una categoría de vídeo en la que el autor muestra cómo elaborar un objeto con una guía paso a paso.