“¡Aguas con los ‘gobiernícolas’!”, Salinas Pliego se somete a cirugía y asegura que viene recargado

El empresario y propietario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se sometió a una cirugía de nariz por un problema en el tabique nasal, aunque a través de su cuenta de Twitter despertó rápidamente la polémica, pues solo difundió, en un inicio, sus fotografías al interior del hospital.

Más tarde, mediante un video aseguró que la operación se debió a un antiguo problema que ya le generaba molestias en su estado general de salud, pero destacó la atención médica que recibió al interior de nosocomio privado.

“Buenos, pues qué creen, aquí estoy internado en el Hospital Ángeles y me acaban de atender muy bien, una cirugía para operarme el tabique desviado porque no podía respirar. Entonces, ha sido una cosa que he tenido por muchos años y ya decidí atenderme”, expresó.

En cuanto a sus críticos, les presumió que se encuentra bien y, después de egresar del hospital, saldrá con ánimos renovados para “dar lata a los ‘gobiernícolas’”.

“Les tengo una buena y una mala. La buena para todos mis fans es que estoy muy bien; la mala para todos mis haters es que estoy muy bien y les voy a dar más lata que antes”, aseguró.

Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen, ah y unas palabras para la gente de Gobierno con los cuales he sido algo crítico estos últimos meses… espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana. pic.twitter.com/37Zr775zjq — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

Sobre su posibilidad para atenderse en cualquier lugar del mundo, recalcó que le gusta permanecer en el país, pues se internó en el nosocomio de su amigo Olegario Vázquez.

Quería asustar a algunos y poner feliz a otros… pero al final aquí estoy muy bien y traigo un costal de naranjas para todos mis haters que quieren que me vaya mal, es más el día que me muera pediré que siembren un naranjo en mi tumba jajajaja. El@que entendió entendió 😌😜😂😎 https://t.co/I8J6tpkhWc pic.twitter.com/BYBXWexA6b — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

“Quiero decirles que yo tengo opción para atenderme en cualquier parte del mundo, pero me siento mucho más a gusto aquí, en este caso estoy en el Ángeles de Interlomas de mi amigo Olegario Vázquez, se los recomiendo mucho. Siempre es una joda estar en recuperación, pero vengo con renovados bríos. ¡Aguas con los gobiernícolas!”

