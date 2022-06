Tebas aboga por "unificar el cuerpo del VAR" con "un grupo más reducido" de árbitros

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

Así, en declaraciones realizadas en Los Desayunos de la Prensa Deportiva de Valladolid, ha apuntado que "nunca se puede estar contento" cuando, en su opinión, hay "desazón" en los clubes. "Algo pasa cuando se quejan, aunque no es un apartado que corresponde a LaLiga", ha aclarado.

En este sentido, ha defendido el videoarbitraje porque la amplia mayoría de las decisiones son "válidas". "Pero no hay que conformarse solo con ese 95 por ciento de aciertos, solo faltaría", ha continuado, para reivindicar "unidad de criterio" y "unificar el cuerpo del VAR".

Al hilo de este argumento, Tebas considera que los integrantes del VAR no deben ser los árbitros que "pitan" los fines de semana, apuesta por un cuerpo de árbitros de videoarbitraje "mucho más reducido" que, a su juicio, permitiría "unificar mucho más los criterios" que ha habido con el "problema de las manos", que es de donde ha venido la "desazón" de los clubes.

"Se empezó diciendo que íbamos hacia la mínima intervención y al final ha habido mucha. Espero que se reflexione y que cuando hay una desazón tan general es que algo hay que corregir. No vale que acertamos el 95 por ciento, solo faltaría", ha continuado.

También ha hablado sobre la situación del FC Barcelona y el Real Madrid. Sobre el primero, ha insistido en que "ya saben lo que tienen que hacer". "Si quieren fichar jugadores deben rebajar masa salarial", ha resumido, para rechazar que se "abriera la mano" a Josep Maria Bartomeu. "Estamos en la obligación de que los clubes sean sostenibles y más desde que no tienen que poner aval", ha continuado.

En este punto, ha rechazado las declaraciones del presidente blanco, Florentino Pérez, sobre que los equipos estaban arruinados. "No lo estamos, era una excusa para atraer a más equipos a su proyecto de la Superliga", ha explicado.

También se le ha preguntado por su posición sobre la renovación de Kylian Mbappé por el PSG para acallar las "críticas" que le han hecho por "sacar la cara por el Real Madrid". "No lo hago por el Real Madrid, lo hago por el fútbol europeo", ha aclarado. Para Tebas, tanto la operación del francés como la de Erling Haaland por el Manchester City están "fuera de mercado".

"Queremos una industria potente", ha añadido, y eso pasa por que ligas como la francesa o la italiana, "que está decayendo", sean "potentes". "LaLiga no pierde patrimonio porque no esté aquí Mbappé, porque nunca lo ha estado. El problema es que el PSG representa el 40 por ciento de la masa salarial de la liga francesa. Es una liga desestructurada en el ámbito económico y deportivo y así no se va a ningún sitio", ha añadido.

Por último, ha insistido en rechazar el proyecto de la Superliga, que es un "modelo que no quiere Europa", para señalar que no hay que tener una especial "vigilancia" con el capital extranjero por los "problemas" en clubes como el Málaga y el Valencia que, ha matizado, "no son iguales".

Sobre el Real Valladolid, recién ascendido a LaLiga Santander, ha explicado que mantiene una "buena" relación con su presidente, Ronaldo Nazario, y que forma parte de esos "grandes clubes" del fútbol español. Sobre el brasileño, ha asegurado que "da valor" a LaLiga.

Tebas ha apuntado que es bueno que en Primera estén todos los clubes "que quieran estar", y sobre todos clubes con este "perfil", para, finalmente, destacar que gracias al acuerdo con el grupo CVC entidades como la blanquivioleta pueden "reforzar" sus estructuras.